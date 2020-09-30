Кабінет міністрів України затвердив стандарт базової середньої освіти Нової української школи, який почне діяти з 2022 року. Що він передбачає – читайте у матеріалі.

Відповідне рішення уряд прийняв під час засідання 30 вересня, передає 24 канал.

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Державний стандарт встановлює вимоги до компетентності, якими повинні оволодіти учні середньої школи (5-9 класів). Він застосується з 21 вересня 2022 року. За новим стандартом розпочнуть навчання ті учні, які зараз є третьокласниками Нової української школи і навчатимуться по 12-річній програмі.

Зокрема, до компетенцій, якими мають володіти учні, належать такі:

математична компетентність (передбачає здатність розвивати й застосовувати математичне мислення);

(передбачає здатність розвивати й застосовувати математичне мислення); екологічна компетентність (передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки);

(передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки); інформаційно-комунікаційна компетентність;

культурна компетентність (передбачає здатність до розуміння й пошанування творчого способу вираження та передачі ідей та смислів в різних культурах);

вільне володіння державною мовою ;

; здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність;

навчання протягом життя ;

; громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, благополуччя та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції тощо;

фінансова грамотність.



Проєкт стандарту середньої освіти / Фото "РБК-Україна"

Також стандарт уточнює принципи викладання, види оцінювання, необхідний обсяг матеріалу та варіативність у розподілі навчального навантаження.

Цікаво, що ці компетентності будуть враховані до Державної підсумкової атестації учнів. Натомість Міністерство освіти і науки має розробити до 31 грудня 2020 року типові освітні програми для учнів з метою впровадження стандарту базової середньої освіти.

Чи буде виділено кошти на цей стандарт середньої освіти? За словами в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, на реформу Нової української школи збільшено фінансування. Суто на бюджетну субвенцію НУШ на 2021 рік виділено 1,4 мільярд гривень. "Проте прийняття стандарту середньої освіти є передумовою виділення додаткових коштів на 2022 рік", – додав він.