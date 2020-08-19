Кабінет міністрів України погодив пропозицію Міністерства освіти і науки на утворення в Одесі двох нових університетів. Вони з'явлилися шляхом реорганізації інших вишів.

Про це повідомив нардеп від ЄС Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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Кабмін утворив два університети:

Державний університет "Одеська політехніка"

У розпорядженні йдеться про те, що у МОН вирішили реорганізувати Одеський національний політехнічний університет та Севастопольський національний технічний університет шляхом приєднання їх до новоутвореного ДУ "Одеська політехніка".

Так, студенти, які навчалися в вищезазначених реорганізованих університетах автоматично продовжать навчання у "Одеській політехніці".

Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку

Цей університет утворився так само – шляхом реорганізації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова та Одеської державної академії технічного регулювання та якості. Студентів цих академій автоматично переведуть в новоутворений виш.

Додамо, що місцева влада Одеси за власний бюджет проведе тестування усіх іногородніх студентів на наявність COVID-19 перед заселенням у гуртожитки. Цього року там проживатимуть понад 14 тисячі студентів з різних міст та сіл України.