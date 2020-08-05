Нове меню та сучасні їдальні: Кабмін схвалив реформу харчування в школах
В Україні вже понад 3 роки планують провести модернізацію харчування у школах. Тепер нарешті Кабмін затвердив План заходів з реформування системи шкільного харчування.
Відповідне розпорядження уряд ухвалив 5 серпня. У документі обов'язки міністерств і відомств розписані до 2023 року, передає 24 канал.
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Що передбачає документ про реформування системи харчування в школі?
- У 2020 році планується затвердити норми та порядок організації харчування учнів у закладах освіти. Зокрема, хочуть розробити примірні двотижневі меню з сезонними продуктами.
- У вересні 2020 року Мінекономіки, МОЗ, Держпродспоживслужба повинні затвердити гігієнічні вимоги до харчоблоків шкіл.
- Згодом Мінекономіки має затвердити особивлості закупівель у сфері харчування учнів та методичні настанови для закладів освіти.
- Упродовж 2020-2023 років планується забезпечити модернізацію їдалень у закладах загальної середньої освіти.
Тому МОН, МОЗ, Мінекономіки та місцеві адміністрації повинні сприяти популяризації формування культури харчування та розвитку принципів здорового харчування.