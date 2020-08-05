В Україні вже понад 3 роки планують провести модернізацію харчування у школах. Тепер нарешті Кабмін затвердив План заходів з реформування системи шкільного харчування.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив 5 серпня. У документі обов'язки міністерств і відомств розписані до 2023 року, передає 24 канал. Цікаво На доплату молодим вчителям планують виділити 1,55 мільярда гривень Що передбачає документ про реформування системи харчування в школі? У 2020 році планується затвердити норми та порядок організації харчування учнів у закладах освіти. Зокрема, хочуть розробити примірні двотижневі меню з сезонними продуктами. У вересні 2020 року Мінекономіки, МОЗ, Держпродспоживслужба повинні затвердити гігієнічні вимоги до харчоблоків шкіл. Згодом Мінекономіки має затвердити особивлості закупівель у сфері харчування учнів та методичні настанови для закладів освіти. Упродовж 2020-2023 років планується забезпечити модернізацію їдалень у закладах загальної середньої освіти. Тому МОН, МОЗ, Мінекономіки та місцеві адміністрації повинні сприяти популяризації формування культури харчування та розвитку принципів здорового харчування. Більше інформації, яка стосується розпорядження про реформування системи шкільного харчування – читайте за посиланням.