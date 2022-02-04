Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що найближчим часом буде забезпечено повноцінне функціонування "Школи супергероїв".
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У розпорядженні уряду йдеться призначення Смірнової Євгенії виконуючою обов’язки директора державної установи "Школа супергероїв" до призначення в директора зазначеної установи.
Саме за громадської ініціативи Євгенії Смірнової на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" була утворена перша Школа супергероїв. За її моделлю почали утворюватися подібні школи у дитячих лікарнях різних областей України,
– додав міністр.
Сама Євгенія у соцмережі написала, що вона зробить все можливе для головної мети – отримання освіти дітьми, що перебувають в лікарнях.
"Перший рубіж – у вересні 2022 року кожний вчитель у лікарні має отримувати зарплату за свою роботу з державного бюджета", – написала вона.
Сергій Шкарлет додав, що в "Школі супергероїв" навчатимуться діти, що перебувають на довготривалому лікуванні в медзакладах. Наразі в обласних лікарнях уже функціонує сім відповідних освітніх осередків.
Також очільник МОН подякував Євгенії за її благодійну, громадську діяльність та розвиток системи освіти дітей, які перебувають на лікуванні.
Що таке "Школа супергероїв"В Україні впроваджена нова модель під назвою "Школа супергероїв" для забезпечення освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в лікарнях.
Як правило, мова йде про дітей, у яких є онкологічні захворювання, СНІД, які вимагають постійного гемодіалізу, чекають на операції, знаходяться в опікових центрах і психіатричних лікарнях тощо.