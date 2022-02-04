Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що найближчим часом буде забезпечено повноцінне функціонування "Школи супергероїв".

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У розпорядженні уряду йдеться призначення Смірнової Євгенії виконуючою обов’язки директора державної установи "Школа супергероїв" до призначення в директора зазначеної установи.

Саме за громадської ініціативи Євгенії Смірнової на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" була утворена перша Школа супергероїв. За її моделлю почали утворюватися подібні школи у дитячих лікарнях різних областей України,

– додав міністр.

Сама Євгенія у соцмережі написала, що вона зробить все можливе для головної мети – отримання освіти дітьми, що перебувають в лікарнях.

"Перший рубіж – у вересні 2022 року кожний вчитель у лікарні має отримувати зарплату за свою роботу з державного бюджета", – написала вона.

Сергій Шкарлет додав, що в "Школі супергероїв" навчатимуться діти, що перебувають на довготривалому лікуванні в медзакладах. Наразі в обласних лікарнях уже функціонує сім відповідних освітніх осередків.



Також очільник МОН подякував Євгенії за її благодійну, громадську діяльність та розвиток системи освіти дітей, які перебувають на лікуванні.