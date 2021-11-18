Таке положення ухвалив уряд на засіданні 17 листопада. За даними уряду, найбільше вдалося зекономити на студентських стипендіях, тепер ці кошти спрямують на оплату комунальних послуг та будівництво.

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Як зекономили гроші у сфері освіти

У Кабінеті Міністрів пояснили, що зекономити кошти вдалося за такими напрямами:

270 мільйонів гривень – на виплаті академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам коледжів та вишів через незавершення оформлення банківських карток для студентів нового набору;

– на виплаті академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам коледжів та вишів через незавершення оформлення банківських карток для студентів нового набору; 15,3 мільйона гривень – на наданні пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти в коледжі та виші через зменшення кількості студентів, які б бажали скористатися пільговими кредитами;

– на наданні пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти в коледжі та виші через зменшення кількості студентів, які б бажали скористатися пільговими кредитами; 3,8 мільйона гривень – через те, що фінальний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад та міжнародні учнівські олімпіади не проводилися, а конкурс "Учитель року" проведено дистанційно;

– через те, що фінальний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад та міжнародні учнівські олімпіади не проводилися, а конкурс "Учитель року" проведено дистанційно; 2,2 мільйона гривень – на виготовленні випускних документів про освіту (економія виникла за результатами проведених торгів);

– на виготовленні випускних документів про освіту (економія виникла за результатами проведених торгів); 1,5 мільйона гривень – на харчуванні учнів державних шкіл через карантин та дистанційне навчання;

– на харчуванні учнів державних шкіл через карантин та дистанційне навчання; 1,8 мільйона гривень – через закриття у 2021 році Бучанського навчального центру №85 та Чернігівського навчального центру №44;

– через закриття у 2021 році Бучанського навчального центру №85 та Чернігівського навчального центру №44; 1,2 мільйона гривень – на методичному та аналітичному забезпеченні роботи шкіл через карантинні обмеження;

– на методичному та аналітичному забезпеченні роботи шкіл через карантинні обмеження; 945,6 тисячі гривень – через скасування семінарів, нарад, виставок, конференцій, форумів та інших заходів через карантинні обмеження;

– через скасування семінарів, нарад, виставок, конференцій, форумів та інших заходів через карантинні обмеження; 740,6 тисячі гривень – на експертизі шкільних підручників;

– на експертизі шкільних підручників; 703,5 тисячі гривень – на проведенні дослідження якості дошкільної освіти через перенесення строків виконання аналітичного звіту та зменшення часу на проведення дослідження(з 56 годин до 40);

– на проведенні дослідження якості дошкільної освіти через перенесення строків виконання аналітичного звіту та зменшення часу на проведення дослідження(з 56 годин до 40); понад 416 тисяч гривень – на відрядженнях (учнів звільнили від обов’язкового проходження ДПА у 2021 році та зменшили терміни перебування в закордонних відрядженнях членів атестаційних комісій);

– на відрядженнях (учнів звільнили від обов’язкового проходження ДПА у 2021 році та зменшили терміни перебування в закордонних відрядженнях членів атестаційних комісій); 73,7 тисячі гривень – на оплаті праці (економія виникла внаслідок оплати лікарняних та нарахувань ЄСВ працівникам з інвалідністю із Фонду соцстрахування).

На що витратять зекономлені гроші

Всі гроші, які вдалося зекономити, уряд переспрямував так:

251 мільйона гривень – на оплату комунальних послуг коледжам та вишам (цю потребу в уряді пояснюють зростанням тарифів на енергоносії);

– на оплату комунальних послуг коледжам та вишам (цю потребу в уряді пояснюють зростанням тарифів на енергоносії); 40 мільйонів гривень – на завершення до кінця поточного року розпочатих робіт із будівництва, ремонту, реконструкції та реставрації вишів;

– на завершення до кінця поточного року розпочатих робіт із будівництва, ремонту, реконструкції та реставрації вишів; 5,4 мільйона гривень – на видання підручників для учнів 8 класу, що видані не в повному обсязі;

– на видання підручників для учнів 8 класу, що видані не в повному обсязі; 1,5 мільйона гривень – для придбання сучасного спортивного інвентарю та кухонного обладнання в школи;

– для придбання сучасного спортивного інвентарю та кухонного обладнання в школи; 490 тисяч гривень – для виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педпрацівникам.

До слова, У Києві на ВДНГ за кілька років з’явиться Президентський університет. Його будівництво обійдеться у щонайменше 7,2 мільярда гривень. Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, навіщо потрібен Президентський виш.