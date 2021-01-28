Новому правопису бути: Кабмін оскаржить скандальне рішення Окружного адмінсуду

Окружний адмінсуд Києва 28 січня скасував постанову уряду, якою схвалено нову редакцію "Українського правопису". У Мін'юсті рішення служителів Феміди назвали незаконним і планують його оскаржити.

Джерело: фейсбук-сторінка Міністерства юстиції

На те, аби подати апеляцію на рішення ОАСК, уряд має 30 днів.

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Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. У зв'язку з цим, хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції,

– пояснила Коломієць.

Хто подав позов до Окружного адмінсуду

Позов на рішення уряду щодо нового правопису подала мати 7-класниці ще у 2019 році. Про це повідомив херсонський адвокат Дмитро Ільченко. За інформацією порталу Prosud, ще один позивач у справі – громадська організація "Правова держава".

У Окружному адмінсуді зазначили, що уряд діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законів.

Остаточну редакцію нового "Українського правопису"оприлюднили у червні 2019 року . З новими правилами можна було ознайомитись на сайтах Міністерства освіти Національної академії наук.

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