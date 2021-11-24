Таке рішення прийняв уряд під час засідання 24 листопада. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у соцмережі.

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До яких університетів приєднали два виші

За його словами, ці два виші реорганізували та приєднали до інших університетів:

Харківський національний університет будівництва та архітектури – приєднали до Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

– приєднали до Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Луганський національний аграрний університет – приєднали до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Окрім того, днями президент Володимир Зеленський надав державному університету "Одеська політехніка" статусу національного. Про те, що цей виш отримає національний статус, повідомлялося ще на початку вересня. З такою пропозицією виступив уряд.

У 2020 році утворили нові виші

Додамо, що минулого року уряд утворив новий державний університет "Одеська політехніка" шляхом реорганізації Одеського національного політехнічного університету та Севастопольського національного технічного університету.

Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку утворився так само – шляхом реорганізації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова та Одеської державної академії технічного регулювання та якості.

До слова, Кабмін змінив порядок обрання ректора вишу. У МОН сподіваються, що це мінімізує виникнення спірних питань під час проведення першого та другого туру виборів. Деталі – читайте за посиланням.

Текст публікації Тараса Мельничука:

Реорганізовано Харківський національний університет будівництва та архітектури шляхом приєднання його до Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Реорганізовано Луганський національний аграрний університет шляхом його приєднання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.