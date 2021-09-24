Сертифікат Green Pass (такий собі зелений пропуск) підтверджує, що людина вакцинована і не заражена коронавірусом. Цей документ у вчителів і вихователів садочків почнуть вимагати з 3 жовтня.

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Натомість педагогам, які не мають сертифікат Green Pass, заборонено перебувати на території школи чи садочку, а також працювати віддалено. Крім того, їм не виплачуватимуть зарплату.

В Ізраїлі з початку навчального року вчителі повинні мати при відвідуванні школи Green Pass. Однак тим, у кого не було цього документа, все одно платили, хоча вони і не працювали. Тепер ці правила змінюються.

Примусова вакцинація в Україні

Додамо, що в Україні вчителів теж хочуть змусили вакцинуватися. Так, уряд підтримав доручення МОЗ про обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 для освітян, працівників Міністерств та місцевих ОДА.

Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить конвенції про захист прав людини,

– заявив Віктор Ляшко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, що наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію набуде чинності у відповідності до чинного законодавства.

До слова, з 23 вересня вся Україна перейшла у жовту зону, тому уряд оновив постанову про карантинні обмеження. У цій зоні можуть працювати очно лише ті заклади освіти, де вакциновано достатню кількість вакцинованих вчителів, інші переходять на дистанційку.