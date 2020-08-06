Дмитро Добродєєв кілька років працював психологом, але відчував що це не його. Тож, хлопець зміг за кілька місяців освоїти іншу сферу і згодом отримав роботу інженера по тестуванню.

Дмитро розповів, що випускники шкід йдуть до університету за дипломом і якою-небудь освітою, передає Rusbase.

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І оскільки йому подобалася біологія, він вирішив стати психологом. Хлопець відучився в закладі вищої освіти і зрозумів, що його перспектива – це робота в дитячих центрах або власна практика.

Проте вже тоді Дмитро розумів, що це не зовсім те, чим він хоче займатися. Тож, після служби в армії він вирішив зайнятися самонавчанням. Дмитро отримав можливість поїхати в Німеччину в магістратуру, тому почав вивчати мову і паралельно працював адміністратором в дитячому центрі.

І саме в той момент його дівчину, яка зараз працює продуктовим дизайнером, запропонувала Дмитру спробувати себе в ІТ.

Я завжди любив грати в комп'ютерні ігри і з часом став вже досить досвідченим гравцем. Мені хотілося якось реалізувати накопичений досвід. Це як з літературою: коли ти багато читаєш, то можна спробувати почати писати щось самому,

– каже він.

Дмитро розповів, що дізнався про існування професії тестувальника ігор, і йому захотілося цим займатися. Так хлопець і вирішив піти вчитися на тестувальника.

"До того ж, я часто брав участь у відкритих бета-тестуваннях від розробників і помічав різні баги. Мені було цікаво в усьому цьому копатися", – додав він.

З першого разу нічого не буває

Дмитро записався на курс, де отримав певні початкові знання. Після цього курсу він почав шукати роботу, але всі відповідали, що у нього дуже мало досвіду.

Тож, при зміні професії треба бути готовим, що з першого разу нічого не вийде. Хлопець знайшов вакансію на тестування локалізацій. Потрібно було перевіряти, наскільки правильно перевели іноземну гру на російську мову.



Тестувальник в ІТ-сфері / Фото Unsplash

"Але спочатку мені відмовили, але мені дуже подобалася компанія, тому я написав менеджеру ще раз, що дуже хочу, щоб вони провели співбесіду, і зрештою мене запросили на співбесіду. Все пройшло добре, мені сказали, що все влаштовує, але потім знайшли когось краще", – сказав Дмитро.

Але навіть після кількох відмов хлопець не захотів повертатися на стару роботу. Він мав підтримку близьких і це допомогло йому не опустити руки.

Тоді Дмитро пішов на ще один курс "Інженер з тестування" – "Яндекс.Практікума". Одразу на початку курсу йому запропонували роботу в "Русбітехе" – компанії, яка співпрацює з Міністерством оборони. А вже в кінці випробувального терміну він отримав пропозицію на вакансію інженера з тестування в "Рамблері" у відділі рекламних технологій. І хлопець з радістю погодився.

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Отже, виходить, що цілком можна пройти курс і піти працювати. Хоча, окрім цього, варто ще багато вчити самому або брати додаткові курси, щоб закріпити і розширювати знання. Дмитро розповідає, що вчитися на тестувальника можна хоч все життя, адже хороші фахівці саме так і роблять.

Не можна так просто все кинути і почати спочатку

Як підготуватися до зміни професії? Для початку варто тверезо подивитися на ситуацію: що ви відчуваєте, коли приходите на роботу? Якщо це якийсь сильний опір, то, можливо, вам ця робота не підходить. Тому тут варто щось змінювати.

Але краще наперед підготуватися до змін, зокрема зберіть якісь заощадження або переходьте на нову сферу поступово.

"Я готувався до навчання за кордоном, тому відкладав гроші на це, і вони мені в підсумку стали в нагоді при зміні професії. Якогось запасного плану на випадок, якщо я не зможу знайти роботу, у мене не було. Головне – намагатися і вірити в свої сили", – підсумував Дмитро.