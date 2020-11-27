У Міністерстві освіти і науки заявили, що з підручника з хімії для 9 класу вилучать недоречні висловлювання про застосування соди для лікування онкології. Адже ці факти були взяті з сайту для пенсіонерів.

У МОН розповіли, що історія з підручником з хімії для 9 класу автора Савчин М.М., де міститься згадка про лікування раку содою, бере свій початок у 2017 році, повідомляє пресслужба відомства.

Цікаво Запевняють, що сода має цілющі властивості: у МОН відповіли на інцидент з підручником хімії

Зокрема, цей підручник пройшов конкурсний відбір свого часу. "Після відбору підручник з хімії отримав гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки Україна", тому його надруковали накладом понад 40 тисяч примірників за часів міністра освіти Лілії Гриневич", – сказали в МОН.

Тепер Інститут модернізації змісту освіти має вилучити недоречні висловлювання про застосування соди в підручнику "Хімія" для 9 класу.

Позиція МОН щодо низької якості підручників для шкіл полягає в тому, що весь процес підготовки й відбору підручників перед їх виданням потребує кардинальних і термінових змін. Адже впродовж минулих років катастрофічно знизилася якість шкільних підручників,

– додають у міністерстві.

Що відомо про інцидент з підручником хімії для 9 класу

У підручнику вказано, що харчова сода допомагає у профілактиці та лікуванні онкозахворювань, а також у відбілюванні зубів. Відомо, що ці поради взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".

Фото з фейсбук сторінки Інни Доміної

На що у МОН раніше відповіли, що вважають такі фейки корисними. Мовляв, інформація про вплив харчової соди на здоров’я сприятиме розвитку критичного мислення в учнів.

Вони пояснили, що інформація в підручнику показана не як основна, а як допоміжна з позначкою "Увага!" та з застереженням порадитися з лікарем. Тож, у МОН заявили, що наразі немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".