Із підручника хімії для 9 класу вилучать факти про використання соди для лікування раку, – МОН
У Міністерстві освіти і науки заявили, що з підручника з хімії для 9 класу вилучать недоречні висловлювання про застосування соди для лікування онкології. Адже ці факти були взяті з сайту для пенсіонерів.
У МОН розповіли, що історія з підручником з хімії для 9 класу автора Савчин М.М., де міститься згадка про лікування раку содою, бере свій початок у 2017 році, повідомляє пресслужба відомства.
Цікаво Запевняють, що сода має цілющі властивості: у МОН відповіли на інцидент з підручником хімії
Зокрема, цей підручник пройшов конкурсний відбір свого часу. "Після відбору підручник з хімії отримав гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки Україна", тому його надруковали накладом понад 40 тисяч примірників за часів міністра освіти Лілії Гриневич", – сказали в МОН.
Тепер Інститут модернізації змісту освіти має вилучити недоречні висловлювання про застосування соди в підручнику "Хімія" для 9 класу.
Позиція МОН щодо низької якості підручників для шкіл полягає в тому, що весь процес підготовки й відбору підручників перед їх виданням потребує кардинальних і термінових змін. Адже впродовж минулих років катастрофічно знизилася якість шкільних підручників,
– додають у міністерстві.
Що відомо про інцидент з підручником хімії для 9 класу
У підручнику вказано, що харчова сода допомагає у профілактиці та лікуванні онкозахворювань, а також у відбілюванні зубів. Відомо, що ці поради взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".
Фото з фейсбук сторінки Інни Доміної
На що у МОН раніше відповіли, що вважають такі фейки корисними. Мовляв, інформація про вплив харчової соди на здоров’я сприятиме розвитку критичного мислення в учнів.
Вони пояснили, що інформація в підручнику показана не як основна, а як допоміжна з позначкою "Увага!" та з застереженням порадитися з лікарем. Тож, у МОН заявили, що наразі немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".
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