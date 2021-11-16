В Івано-Франківську відновлять очне навчання у школах: коли учні повернуться за парти

В Івано-Франківську планують повернути за парти учнів у гімназіях і ліцеях. Мер міста доручив відновити очне навчання вже з 22 листопада.

Таке доручення дав міський голова Руслан Марцінків директору департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігорю Максимчуку.

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За словами Марцінківа, деякі навчальні заклади почнуть працювати з 18 листопада, інші – з понеділка, 22 листопада.

Вже майже всі працівники провакциновані, а невакцинованих – відсторонили. За цієї умови, де 100% щеплених, 5 – 11 класи можуть вийти на навчання,

– наголосив голова Івано-Франківська.

Де ще відновили очне навчання для учнів

Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада.

– початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада. Чернівці – школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання.

– школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання. Рівне – для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання.

– для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання. Чернігів – з 15 листопада більшість закладів освіти виходять на очне навчання. Йдеться про школи №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 36, спеціальну школу №1 та навчально-реабілітаційний центр №2.

– з 15 листопада більшість закладів освіти виходять на очне навчання. Йдеться про школи №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 36, спеціальну школу №1 та навчально-реабілітаційний центр №2. Суми – учні 1 – 4 класів та спеціальних шкіл від середи, 17 листопада, навчатимуться в очному режимі.

– учні 1 – 4 класів та спеціальних шкіл від середи, 17 листопада, навчатимуться в очному режимі. Харків – ще з 8 листопада в області 615 шкіл працюють очно. У кількох школах у звичному режимі навчаються лише 1 – 4 класи.

– ще з 8 листопада в області 615 шкіл працюють очно. У кількох школах у звичному режимі навчаються лише 1 – 4 класи. Дніпро – очно навчаються учні шкіл № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що навчальні заклади повинні перейти на очну форму навчання. За його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у закладах освіти вже має бути 100% вакцинованих працівників.

Текст публікації Руслана Марцінківа:

Щойно на оперативній нараді дав доручення, щоб вже з понеділка відновився повноцінний освітній процес в наших школах! Вже майже всі працівники провакциновані (а невакциновані – відсторонені).

І щоб за цієї умови, де 100% вакцинованих, 5 – 11 класи вийшли на навчання. Адже дітям вже давно пора навчатись в очному форматі. (Деякі школи вже запрацюють з четверга).