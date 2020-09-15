В Івано-Франківську наразі школи працюють дистанційно, проте міська рада прийняла нове рішення – вони вирішили відкрити школи для молодших школярів та садочки з 21 вересня.

А вже з 28 вересня школи відкриються для всіх учнів, повідомив мер міста Руслан Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, депутати міськради скликали позачергову сесію, на якій прийняли важливе рішення – вони проголосували за відновлення навчання у школах.

Тож, попри карантин та червону зону у Івано-Франківську поступове відкриють школи та садочки. Вже з 21 вересня 2020 року повноцінно запрацюють садочки та початкові школи (1-4 класи), а з 28 вересня – всі інші заклади середньої освіти.

Мер міста наголосив, що навчальний процес буде відновлено з дотриманням всіх епідемічних заходів.



До слова, станом на 15 вересня в Івано-Франківській області понад 11,5 тисяч людей захворіли на COVID-19, зокрема за останню добу – 153 нових хворих. Всього в Україні захворіли майже 160 тисяч людей.