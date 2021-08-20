В Івано-Франківську вакцинувалися вже 40% освітян: скільки премії вони отримають

Мер Івано-Франківська раніше анонсував, що в місті будуть видавати премії вчителям, які виявили бажання вакцинуватися. Так вирішили змотивувати педагогів робити щеплення проти COVID-19 до 1 вересня.

19 серпня у міськраді Івано-Франківська проголосували за преміювання освітян, які отримали дві дози вакцини. Таких уже понад 40%.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що в Україну йде чергова хвиля коронавірусу.

А для того, щоб діти могли ходити в садочки та школи, для того, щоб ми знову місяцями не сиділи на карантині – треба вакцинуватися. Я вакцинувався сам і закликаю долучатися усіх. Це єдиний спосіб уберегти себе, своїх близьких та колег,

– заявляє він.

Сума премії для вакцинованих вчителів

За його словами, багато людей все ще сумнівається, чи потрібно вакцинуватися, тому для додаткової мотивації освітян їм платитимуть премії за дві дози вакцини проти COVID-19.

Сума премії – 1000 гривень.

Марцінків додав, що також опрацьовують можливість отримати додаткову мотивацію не лише для освітян, але і для всіх, хто вакцинувався.

До слова, у МОН запевнили, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційних уроків. І навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

У яких випадках школи переходитимуть на дистанційне навчання? Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що школи, де не буде вакциновано 80% педагогів, навчатимуть учнів дистанційно, якщо регіон потрапить до жовтої, помаранчевої або червоної зони епідемнебезпеки.