В Івано-Франківську учні підуть у школи з 14 вересня, попри рішення Києва, – мер міста
Міська влада Івано-Франківська прийняла рішення повернути дітей до шкіл і садочків, попри рішення центральної влади. Незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній зоні" карантину, мер Руслан Марцінків заявив, що учні з 14 вересня ходитимуть до закладів освіти.
Про це він заявив у своєму відеозверненні на фесбуці.
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Мер міста вважає, що діти мають право на повноцінне навчання, тому з 14 вересня вони повернуться до шкіл та садочків.
"Сподіваємося, що в четвер переглянуть червону зону, і з понеділка вона буде скасована. Чинне рішення сесії міськради не оскаржене, тому з понеділка, 14 вересня, дитсадки та школи Івано-Франківська відкриються в будь-якому випадку", – заявив Руслан Марцінків.
Проте, згідно з правилами МОЗ, всі школи у регіонах "червоної зони" мають перейти на дистанційне навчання.
До слова, щочетвера в Україні оновлюють карантинні зони, які набувають чинності наступного понеділка. Наразі Івано-Франківськ входить в "червону" зону.
Які ще регони потрапили до "червоної" зони, окрім Івано-Франківська:
- міста Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
- Бобровицький район Чернігівської області.