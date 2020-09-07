Міська влада Івано-Франківська прийняла рішення повернути дітей до шкіл і садочків, попри рішення центральної влади. Незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній зоні" карантину, мер Руслан Марцінків заявив, що учні з 14 вересня ходитимуть до закладів освіти.

Про це він заявив у своєму відеозверненні на фесбуці.

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Мер міста вважає, що діти мають право на повноцінне навчання, тому з 14 вересня вони повернуться до шкіл та садочків.

"Сподіваємося, що в четвер переглянуть червону зону, і з понеділка вона буде скасована. Чинне рішення сесії міськради не оскаржене, тому з понеділка, 14 вересня, дитсадки та школи Івано-Франківська відкриються в будь-якому випадку", – заявив Руслан Марцінків.

Проте, згідно з правилами МОЗ, всі школи у регіонах "червоної зони" мають перейти на дистанційне навчання.

До слова, щочетвера в Україні оновлюють карантинні зони, які набувають чинності наступного понеділка. Наразі Івано-Франківськ входить в "червону" зону.

Які ще регони потрапили до "червоної" зони, окрім Івано-Франківська: