Всі учні старших класів у Івано-Франківську з понеділка, 2 листопада, перейдуть на дистанційне навчання. Очно навчатимуться лише учні початкових класів.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час засідання виконавчого комітету. Відео наради є на його фейсбук-сторінці.

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Навчання в школах Івано-Франківська розпочалося після канікул минулої доби, 28 жовтня. Діти почали навчатися очно, проте тепер міська влада прийняла рішення перейти на онлайн-освіту.

1- 4 класи ми лишаємо на очному навчанні, а 5 – 11 класи з 2 листопада переведемо на дистанційне навчання. У п’ятницю (30 жовтня, – 24 канал) ще довчимося очно, а з понеділка вже перейдемо на онлайн,

– сказав Марцінків.

Скільки триватиме дистанційне навчання – наразі невідомо.

Зазначимо, що раніше в Міносвіти попереджали, що формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації. Зокрема, учні в червоній зоні навчатимуться дистанційно.

Додамо, що в Україні почали діяти нові зони карантину з 26 листопада. Так, близько 50 міст та регіонів опинилися у червоній зоні, серед них і Івано-Франківськ.