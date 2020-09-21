В Івано-Франківську учні нарешті змогли піти до школи. Оскільки місто вже не входить до червоної зони, всі школи відкрилися та почали навчання. Для учнів провели так званий перший дзвоник.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у фесбуці.

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Зазначимо, що місто з першого вересня вирішили продовжити канікули, оскільки вони потрапили у червону зону епідемічної небезпеки. Згодом навчання в школі розпочалося, але дистанційно. Тож, лише з понеділка, 21 вересня, учні пішли до закладів освіти та вперше цього навчального року сіли за парти.

"Привітав учнів школи-ліцею №7 зі святом першого дзвоника! Онлайн-навчання, яким би якісним воно не було, ніколи не замінить живого спілкування з вчителями та однокласниками. Тому цінуйте ці миті перебування у стінах рідної школи!", – написав мер міста.



Перший дзвоник у Івано-Франківську після канікул / Фото з фейсбук-сторінки мера міста

До слова, раніше міська рада Івано-Франківська прийняла рішення відкрити школи для молодших школярів та садочки з 21 вересня. Уряд дозволив регіонам самостійно вирішувати питання про роботу шкіл у червоних зонах. Більше про це – читайте тут.