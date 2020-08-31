Івано-Франківськ потрапив до "червоної" зони епідемічної ситуації, тож навчання з 1 вересня там мало початися онлайн Проте влада міста вирішила замість цього продовжили в школах канікули до 11 вересня.

Таке рішення міська рада ухвалила на нараді, передає мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці.

Цікаво Які школи можуть з 1 вересня почати навчання дистанційно: міста та регіони червоної зони

За словами мера, в школах міста оголошено продовження канікул.

Ми продовжуємо канікули. З 1 по 11 вересня будуть канікули, а не дистанційне навчання,

– заявив Марцінків.

Мер наголосив, що з початком навчання вже після виходу з "червоної" зони вони ущільнять навчальну програму.

Раніше повідомлялося, що оскільки Івано-Франківськ потрапив до "червоної" зони карантину, у місті з 28 серпня посилили обмеження. Зокрема, з 1 вересня не працюватимуть дитсадки та школи.