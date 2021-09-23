Фото та відео черги, яка сформувалася біля ЦНАПу вранці 23 вересня, у мережі оприлюднив Віталій Світлик.

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Батьки всю ніч стояли у черзі, аби записати дітей у садочок

На оприлюднених кадрах помітно, що станом на 7:00 черга простягалася на десятки метрів.

Усе тому, що з 9:00 відкривалась реєстрація у дитячий садок "Джерельце" в мікрорайоні "Липки". Дехто з батьків займав місця ще з вечора 22 вересня. Люди навіть створили паперову чергу та щогодини проводили перекличку.



Батьки провели у черзі всю ніч / Фото Віталія Світлика

Що відомо про садочок, який створив справжній ажіотаж

За інформацією Бліц-info, дошкільний заклад розрахований на 200 дітей. У ньому працюватимуть 6 груп – 5 дошкільних і 1 ясельна. Однак охочих потрапити саме у цей садочок значно більше.

Реакція мера Марцінківа

Міський голова Івано-Франківська в ефірі радіо "Західний полюс" визнав проблему з садочками, але додав, що місцева влада нічого вдіяти з цим не може. Також Марцінків дорікнув батькам, що ті, мовляв, замість зручної електронної черги обрали фізичну чергу на морозі.

О 9:00 стартувала електронна реєстрація, і можна записатися в електронному варіанті. Але люди вирішили таку фізичну чергу… Це не є наша ідея – фізична черга,

– заявив він.

Марцінків додав, що у черзі також були депутати міської ради, і похвалився, що їм посвідчення представника влади начебто не допомогло – мовляв, "кумівства не було".

Батьки чекають у черзі, аби записати дитину в садочок: відео