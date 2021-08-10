В Івано-Франківську кожен третій вчитель відмовився від вакцинації проти COVID-19

У міськраді Івано-Франківська розповіли, що кожен третій вчитель відмовився від вакцинації проти COVID-19. А в садочках вихователі відмовляються від щеплення ще частіше.

Начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко сказала, що із трьох тисяч вчителів міста та довколишніх сіл, дві дози вакцини від COVID-19 отримали 47%.

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За її словами, 31% освітян взагалі відмовилися від щеплення, 21% педагогів вагаються, чи будуть його робити.

Водночас у дитячих садочках Івано-Франківська відмовилися від щеплення 48% працівників. Наразі вакцинувалися лише 14% вихователів.

А директор Департаменту освіти Ігор Максимчук наголосив, що у деяких селах Франківської громади навіть медики агітують освітян не вакцинуватися.

Відомо, що в Івано-Франківську провакциновано 23% освітян другою дозою, за минулий тиждень було провакциновано 1200 вчителів. Також є громади, де провакциновано 61% працівників. освіти.

Але Максимчук закликає педагогів вакцинуватися. Адже якщо регіон потрапить у помаранчеву чи червону зону, то ті школи та садочки, де щеплено менше 80% працівників, працюватимуть дистанційно.

Загалом в місті дві дози вакцин отримали 8 тисяч франківців, 16 тисяч – першу дозу. Найбільше вакцинованих молодих осіб 20 – 39 років.

До слова, головний санлікар Ігор Кузін запевняє, що зараз немає юридичних підстав, аби не допускати невакцинованих вчителів до роботи. Водночас МОЗ хоче забезпечити безпечні умови, щоб при посиленому карантині школи працювали в звичному режимі.