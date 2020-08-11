Зараз школи по всій країні активно готуються до навчального року. І винятком не стали заклади освіти в Івано-Франківську. Там теж плануть дозволити дітям відвідувати школи.

Мер міста Руслан Марцінків повідомив у фейсбуці, що всі школи будуть відкриті, незалежно він рішень Кабміну щодо карантину чи поділу регіонів на зони.

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Мер заявив, що всі школи міста готуються до 1 вересня, та пообіцяв створити всі умови для учнів. Зокрема, вони наносять спеціальні розмітки руху, облаштовують місця скринінгу температури і закуповують дезінфектори.

"Ми дбаємо про здоров'я дітей і належну освіту. Уряд змінює умови кожен день, але ми ставимо мету – створити всі можливі умови та почати навчання з 1 вересня", – йдеться в повідомленні Марцінкова.



До слова, премьер-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу, проте в містах "червоної зони" для школярів будуть вводити двотижневий карантин.

Окрім того, Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня. Зокрема, важливо забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу