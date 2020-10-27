В Івано-Франківську учні повертаються до школи після канікул. Так, дітей чекають у класах вже у середи, 28 жовтня. Дитсадки також продовжують працювати у звичному режимі.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він наголосив, що в Івано-Франківську школярі продовжать навчатися за змішаною формою. Окрім того, батьки можуть написати заяву, щоб дитина була вдома та навчалася дистанційно.

Садочки теж працюватимуть в очному режимі. Наразі на карантині залишаються лише два дошкільні заклади – ДНЗ №29 «Кобзарик» (до 5 листопада) та садочок у селі Підпечерах (до 6 листопада). Також на дистанційному навчанні ліцей №24 (до 2 листопада) та навчально-реабілітаційний центр (доки місто в червоній зоні).

До слова, Марцінків повідомив, що поки в Україні триває пандемія COVID-19, дітей не можна переводити в інший садочок.

Нагадаємо, що раніше в Міносвіти попереджали, що формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації. Зокрема, учні в червоній зоні навчатимуться дистанційно.

Крім того, в Україні почали діяти нові зони карантину з 26 листопада. Так, близько 50 міст та регіонів опинилися у червоній зоні, серед них і Івано-Франківськ.