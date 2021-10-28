Івано-Франківськ переходить в червону зону: скільки шкіл буде працювати очно

Івано-Франківськ вже 30 жовтня опиниться у червоній зоні. З 1 листопада навчання для учнів старших класів розпочнеться дистанційно. Очно може працювати лише одна школа.

Наразі лише в одній школі вакцинувалися 100% співробітників. Всі інші заклади освіти з понеділка, 1 листопада, будуть змушені перейти на онлайн-навчання.

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Мер міста Руслан Марцінків розповів, що дитячі садочки та молодша школа працюватимуть у звичайному режимі незалежно від рівня вакцинації. Водночас учні 5 – 11 класів з 1 листопада розпочнуть навчання дистанційно.

Державна комісія з питань ТЕБ на НС внесла Івано-Франківську область до списку регіонів, які 30 жовтня переходять до червоної зони. Для шкіл це означає, що працювати в звичайному режимі зможуть лише ті, де вакциновані 100% співробітників.

Тож лише у приватній школі-садку "Перша ластівка" повністю завершили вакцинацію обома дозами проти COVID-19. Вони може працювати очно в червоній зоні.

Додамо, що раніше в Івано-Франківську канікули перенесли на тиждень – на 18 жовтня, як рекомендувало МОН. Однак осінні канікули не продовжували, з 25 жовтня школярі повернулись на навчання. На дистанційку дітей не переводили (якщо було 80% вакцинованих співробітників).

Однак з понеділка, 1 листопада, всі школи, крім "Першої ластівки", муситимуть перейти на онлайн-формат навчання. Звісно, якщо більше жоден заклад не встигне за ці дні довести рівень вакцинації співробітників до 100%.

Мер Івано-Франківська розповів, що навіть Вовчинецька школа, де раніше було вакциновано 100% працівників, тепер не може працювати очно. Адже нещодавно заклад освіти прийняв нового працівника, який досі не вакцинований.

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До слова, на Волині школи можуть продовжити осінні канікули до 7 листопада. У регіоні зараз збільшилося кількість хворих на COVID-19, і хворіють більше діти, ніж вчителі. Деталі – читайте у статті.