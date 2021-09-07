В італійському підручнику знову знайшли брехню про Україну: реакція посольства

В італійському шкільному підручнику з географії виявили факти спотворення інформації про Україну. Через це Посольство України в Італії офіційно звернулося до міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та видавництва з проханням виправити текст.

На жаль, це не перший випадок, коли у шкільних підручниках італійців виявляють неправдиву інформацію про Україну.

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У підручнику виявили брехню про Україну

В італійському підручнику з географії авторства Альберто Фре для учнів середньої школи уважні читачі виявили спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії проти нашої держави,

– повідомило посольство.

Дипломати наголосили, що такі непоодинокі прикрі випадки розповсюдження в італійських підручниках спотвореної інформації про Україну, її історію та актуальну соціально-політичну ситуацію не залишаються поза увагою Посольства України в Італії.

Українські дипломати просять Італію виправити текст

Представники посольства в офіційному зверненні до Міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та безпосередньо видавництва підручника закликають виправити зазначену статтю. Крім того, італійській стороні українська пропонує відкритість до співпраці та надання авторам посібників правдивої інформації щодо подій в Україні.

Також допомоги просять і в українців. Зокрема, повідомляти посольство у випадку виявлення фактів фальсифікації української історії та викривленої інформації щодо політичної ситуації в Україні.

Адже зупинити масові дезінформаційні атаки та виправити штучно нав'язані стереотипи щодо України можна лише спільними зусиллями.

Схожий інцидент з викривленням фактів про Україну в італійському шкільному підручнику з географії стався у лютому 2021 року. Після відповідної заяви посольства України в Італії у видавництві Pearson висловили жаль та наголосили на готовності спільно обговорювати з посольством України в Римі зміст підручників щодо української тематики.

Текст допису Посольства України в Італії:

Прикрі непоодинокі випадки розповсюдження в італійських підручниках спотвореної інформації про Україну, її історію та актуальну соціально-політичну ситуацію не залишаються жодним чином поза увагою Посольства України в Італії. Ми завжди блискавично реагуємо на подібні маніпуляції в інформаційному просторі та щиро дякуємо небайдужим громадянам, які привертають нашу увагу до зазначених випадків.

Цього разу, в італійському підручнику з географії Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи уважними читачами було виявлено спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії проти нашої держави.

У своєму офіційному зверненні до Міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та безпосередньо видавництва вищезгаданого підручника Посольство переконливо закликає виправити зазначену статтю, у свою чергу, пропонуючи, відкритість до співпраці у контексті надання авторам навчальних посібників правдивої інформації щодо подій в Україні.

Тож, звертаємось до усіх небайдужих співвітчизників повідомляти Посольство у разі виявлення фактів фальсифікації української історії та викривленої інформації щодо політичної ситуації в Україні шляхом надсилання листів на адресу emb_it@mfa.gov.ua зазначивши в темі "Фейкова інформація" та прикріпивши необхідні додатки.

Впевнені, що об'єднавши зусилля, ми не тільки зупинимо масові дезінформаційні атаки та виправимо штучно нав’язані стереотипи щодо нашої держави, а й забезпечимо всебічне надання учням італійських шкіл неупередженої інформації про Україну.