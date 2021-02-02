В італійському видавництві Pearson знайшли факти спотворення інформації про Україну в італійському шкільному підручнику з географії. Так, у книжці вказувалося, що в окупованому Росією Криму "відбувся референдум про приєднання до Росії".

Джерело: Посольство України в Італії у фейсбуці

Видавництво наголосило на готовності обговорювати з посольством України в Римі зміст підручників щодо української тематики.

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Що відомо про інцидент з підручником географії

У книжці вказувалося, що в тимчасово окупованому Росією Криму "відбувся референдум про приєднання до Росії".

А також те, що Донецьк і Луганськ "стали автономними" через "етнічний спір українців і російської меншини" без згадок про агресію Росії. Там йдеться і про те, що в Україні дві офіційні мови – українська і російська.



Тому посольство в Італії закликало усіх небайдужих українських батьків повідомляти посольству, видавництвам та власним школам про факти фальсифікації української історії чи будь-якої іншої інформації про Україну в шкільних підручниках. "Це сприятиме отриманню учнями італійських шкіл неупередженої інформації про нашу державу", – йдеться у пості.

Як вирішать цю ситуацію

Посольство України в Італії через виявленні факти спотворення інформації про Україну в підручнику з географії офіційно звернулося до міністерства освіти Італії, видавництва та автора підручника з проханням виправити відповідний текст.

Що відомо про "референдум у Криму"? У лютому-березні 2014 року Росія провела спецоперацію з окупації Криму, інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій областях і пішла на пряме військове вторгнення.



Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною й засудили дії Росії, а країни Заходу (ЄС, США, Японія) запровадили економічні антиросійські санкції.



Як обирають українські книги для шкіл за кордоном? У посольстві пояснили, що місцеві школи та вчителі самі визначають список підручників для різних класів у співпраці з батьківськими організаціями.