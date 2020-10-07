В Італії вийшов друком сучасний перекладний словник української мови. Ним можуть користуватися студенти, перекладачі та всі охочі, щоб правильно користуватися українською мовою.

Словник видало відоме міланське видавництво Hoepli, що спеціалізується на видавництві наукової і навчальної літератури, передає "Радіо Свобода".

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Словник має 132 тисячі українських слів і значень і є першою подібною академічною працею, яка була видана на Заході. Він також став першим словником, який відображає особливості нового українського правопису, ухваленого 2019 року.

Це комбінаторно-тлумачний словник, тобто не просто українське слово і переклад, а є варіанти різних його значень у перекладі італійською мовою. Такою і була моя мета – створити нарешті великий академічний словник з комбінацією слів, за яким цікаво вивчати українську чи італійську мови,

– додала авторка Олена Пономарева.

Над укладанням словника у понад тисячу сторінок вона працювала 7 років. До того ж, пані Олена з 2004 року викладає українську мову в університеті La Sapienza, де україністика є окремою дисципліною.

Додамо, що окрім літературної і розмовної лексики, там також є екзотизми, жаргонізми, сленгові, просторічні й фольклорні вислови.

В Італії словник вийшов накладом у тисячу примірників. Є також його електронна версія, якою можуть користуватися усі охочі в різних країнах, але його можна купити за майже 50 євро.

Видавничий директор Hoepli Марко Сброці запевняє, що вихід словника важливий і тим, що тепер українська мова, яку в Італії часто асимілюють з російською, займатиме окреме місце в культурному процесі.