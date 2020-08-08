Джузеппе Патерно із Сицілії став найстаршим випускником Італії – він закінчив із відзнакою факультет філософії та історії в Університеті Палермо. Чоловікові за місяць виповниться 97 років.

Ректор вузу Фабріціо Мікарі особисто приїхав привітати випускника, передає видання The Daily Reformer.

Цікаво Принесли труни: у США вчителі протестують через відкриття шкіл – промовисті фото

Джузеппе отримав не лише диплом про освіту, а й традиційний лавровий вінок, який нагороджують італійських студентів, коли вони закінчують навчання.



Джузеппе Патерно у вінку випускника / Фото The Daily Reformer

В університеті повідомили, що чоловік впорався з іспитами на відмінно – здав їх на найвищий бал (110 з 110).

Чому Джузеппе Патерно так пізно закінчив університет?

Він народився 1923 року у бідній сім’ї. Тому через це Джузеппе не зміг закінчити школу, а свій атестат про повну загальну середню освіту отримав лише в 31 рік. Проте саме в той час почалася Друга світова війна, і він пішов працювати на залізницю.

Тож, лише з часом – у 2017 році йому вдалося вступити до університету. Проте і цього року навчання було тяжким для всіх через пандемію COVID-19. Патерно зізнався, що мав невелику депресію та тривогу через відеодзвінки, які замінили навчання в аудиторіях під час ізоляції. Але і це не відлякало чоловіка від навчання.



Джузеппе Патерно закінчив університет у майже 97 років / Фото The Daily Reformer

"Мій ентузіазм – це моя протиотрута проти старості. Тепер, коли я на фініші, я все ще дивлюся в майбутнє. Хто знає, можливо, я міг би повчитися ще два роки в магістратурі, адже моя мама Джованна дожила до 100 років. Значить, і у мене є шанс", – каже Джузеппе.

96-річний випускник додає, що не збираються зупинятися на досягнутому. "Мої плани на майбутнє – присвятити себе писемності та читанню. Я хочу переглянути всі тексти, які я не зміг перечитати раніше", – сказав він.