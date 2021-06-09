IT-професії майбутнього: куди вступати абітурієнтам у 2021 році

Незабаром розпочнеться вступна кампанія, тож випускники мають вирішити, де хочуть навчатися. А оскільки одними з найпопулярніших і найперспективніших професій наразі є IT-напрямки, нижче читайте ідеї, куди можна вступити у 2021 році.

За словами фахівців, автоматизація і розвиток штучного інтелекту в багатьох сферах життя додасть приріст нових спеціальностей.

До теми 8 українських університетів потрапили до рейтингу кращих вишів світу

Засновник компанії Powercode, яка готує IT-фахівців та створює продукти для ООН і ВООЗ Владислав Савченко назвав спеціальності, які виглядають, наче з фантастичного кіно, але які вже можна отримати в Україні.

IT-професії майбутнього

Data-детектив

У сучасному світі багато ознак злочинів можна відстежити за рухом коштів на банківських картах. Цим займаються детективи даних, які за допомогою технологій працюють з потоком інформації.

Такі фахівці будуть шукати, аналізувати, порівнювати величезні масиви даних в інтересах компаній або окремих людей, а потім подавати звіти.

Відомо, що українські університети вже сьогодні пропонують отримати базу знань для такої професії. Наприклад, Data Science вивчають на:

одній з магістерських програм Українського Католицького Університету,

бакалаврській програмі Львівського національного університету імені Івана Франка,

програми з цього напрямку є також у Харківському політехнічному інституті.



Спеціальність у ІТ-сфері / Фото UP-STUDY

Пілот дрона

В Україні вже працюють компанії з розробки безпілотних апаратів і пов’язаних із ними сервісів. Дрони, наприклад, вивчають промислові об’єкти на предмет поламок, прораховують рівень і склад необхідних добрив на полях, а також можуть їх зрошувати.

А в майбутньому, за прогнозами експертів, запит на пілотів дронів зросте в рази, оскільки розшириться зона їх застосування. Невдовзі з’являться також дрони-таксі.

Якщо вам це цікаво, то таких фахівців готує кафедра комп’ютерного моделювання процесів і систем у Харківському політеху.

Менеджер команди людей і штучного інтелекту

Всі знають, що сильні сторони людини – пізнання, універсальність та творчість, а переваги машини – точність, витривалість та швидкість.Тому вже затребувані фахівці, які зможуть об’єднати їх в одну команду і зрозуміти, як їм працювати.

Освітні програми зі штучного інтелекту є у:

Київському політехнічному інституті (КПІ),

Львівському національному університеті ім. І. Франка,

Українському Католицькому Університеті,

Львівській політехніці,

Інституті комп’ютерних систем Одеського політехнічного університету.

Координатор постійного навчання

Прогресивним навчальним закладам із часом доведеться переформатуватися під модель "навчання протягом життя" (lifelong learning). Це вже вважається популярною навичкою.

Цей фахівець за допомогою алгоритмів прогнозування після вивчення профілю учня та аналізу ринку праці пропонуватиме людям програми під їхні можливості й інтереси.

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У вітчизняних педагогічних вишах працюють кафедри освітнього менеджменту, а запити роботодавців на координаторів освітніх проєктів вже нині не рідкість.

Спеціаліст з управління підписками

Ефективність підписок як каналу продажів набирає обертів. Компанії починають наймати окремих людей, які генерують ідеї щодо мікропідписок, скорочують відтік абонентів, збільшують вартість наявної клієнтської бази тощо.

Діджитал-маркетинг вивчають, наприклад, у Львові в Українському Католицькому Університеті.

Цікаво, що ІТ-спеціальності входять у топ-5 найпопулярніших серед абітурієнтів. Десята частина випускників шкіл (близько 65 тисяч) пішла вчитися на айтішників. Сьогодні цьому навчають понад 200 вишів.

На думку експертів, нині IT-бізнес має особливу потребу у:

front-end розробниках,

вебдизайнерах,

тестувальниках,

розробниках мобільних додатків,

бізнес-аналітиках,

project-менеджерах.

До того ж, у сфері технологій зараз працюють не тільки програмісти, а й представники багатьох інших спеціальностей: від PR і продажників до юристів і відеопродакшена.