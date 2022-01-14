IT-фахівці зможуть викладати математику та інформатику у школах: деталі

В Україні не вистачає кваліфікованих вчителів з математики та інформатики. Тому Міністерство цифрової трансформації пропонує підвищити якість викладання цих предметів у школах шляхом залучення IT-спеціалістів.

Реалізація відповідної ініціативи стала можливою через набрання чинності Положення про педагогічну інтернатуру.

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Тепер IT-спеціалісти без досвіду викладання матимуть можливість пройти інтернатуру в школі під наглядом досвідченого педагога та стати вчителем.

У Мініцифри зазначають, що опанувати практичні вчительської роботи IT-спеціаліст зможе завдяки закріпленню за ним досвідченного педагога, який сформує спеціальну програму проходження інтернатури.

Упродовж року фахівець може сформувати та розвинути необхідні навички для навчання дітей та отримати можливість викладати у школі,

– наголошують у відомстві.

У Мінцифри наголосили, що під час досідження з’ясувалося, що в Україні недостатньо кваліфікованих вчителів із математики та інформатики. Це призводить до зниження загальної якості математичної та STEM-освіти.

"Представники бізнесу висловили свою готовність та бажання надавати підтримку закладам освіти в цьому напрямі", – зазначили у Мінцифри.

До слова, у МОН розповіли, що педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення інтерна на посаду педагога. Строк інтернатури становить один рік, що відраховується від дати видання наказу,

Програма педагогічної інтернатури має передбачати теоретичну та практичну допомогу інтерну, що спрямована на розвиток професійних компетентностей. Водночас за виконання обов'язків вчителя-наставника, який допомагатиме інтерну, призначається доплата у розмірі 20% до ставки.