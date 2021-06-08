Ісуса Христа зобразили трансгендером: у школах Шотландії покажуть скандальну виставу

Профспілка педагогів у Шотландії затвердила показ скандальної шкільної вистави, у якій Ісуса Христа зображено трансгендером. Сюжет п’єси розповідає історію повернення Ісуса на землю в наш час, але в образі трансгендерної жінки, яка ділиться хлібом та вином.

П’єсу під назвою "Євангелія за Ісусом, Королевою Небес" покажуть у рамках шкільних заходів, приурочених до закінчення навчального року та "місяця гордості".

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Але таке рішення профспілки обурило частину батьків та педагогів, серед яких є чимало християн. Вони тепер вимагають скасувати цю виставу.

Так, представник відділу освіти Християнського інституту Джон Деннінг заявив, що вистава зневажає почуття християн.

Ця п’єса навмисно переосмислює Ісуса як трансгендерну жінку і вкладає в його уста слова, яких він ніколи не говорив, спотворюючи його. Це глибоко засмучує та ображає багатьох християн, які насамперед цінують Ісуса та його вчення,

– каже він.

Цікаво, що вистава про "транс-Ісуса" вже не вперше фігурує у подібному скандалі. У 2016 році її демонстрували в одній із церков Шотландії.



Ісус – трансгендер у виставі / Фото exeuntmagazine.com

За словами експертів, у цій історії тут треба звернути увагу на два аспекти:

По-перше, істерія довкола "місяця гордості" накрила майже весь Захід – від проведення неформальних заходів до масових дійств та національних свят.

У деяких європейських країнах тема ЛГБТ дедалі сильніше інтегрується з освітніми програмами й позакласною діяльністю учнів, а тому вистави чи конкурси на цю тематику вже є звичним явищем.

По-друге – останнім часом голос віруючих людей звучить дедалі тихіше, а їх вплив постійно зменшується.

Це пов’язано із зменшенням кількості вірян, що сповідують класичне Біблійне вчення та з уявленями про "боротьбу з дискримінацією".

До слова, викладачка Львівської політехніки потрапила в гомофобний скандал через свої висловлювання. Кандидатка наук Ольга Мер'є розповідає студентам про те, що "гендер – це вимисел", а "представники ЛГБТ-спільноти – хворі люди, яких треба лікувати".