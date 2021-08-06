Іспити з володіння державною мовою будуть проводити у вишах

Університети долучать до проведення іспитів на рівень володіння українською мовою. Зокрема, там зможуть проводити іспити для майбутніх держслужбовців.

Відповідна норма міститься у рішенні Національної комісії зі стандартів державної мови. Проте до цих вишів є кілька вимог.

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Тепер виші можуть стати уповноваженими установами, які проводитимуть іспити на рівень володіння державною мовою.

Вимоги до вишів, які можуть проводити іспити:

вони мають здійснювати освітню діяльність на рівні не нижчому бакалаврського за спеціальностями "Середня освіта" (предметна спеціалізація "Українська мова і література"), "Філологія" (спеціалізація "Українська мова та література"), або "Публічне управління та адміністрування".

повинні мати штатного працівника з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) зі спеціальності "Українська мова";

повинні забезпечити матеріально-технічні вимоги для проведення іспитів;

Виші мають подати електронну заяву з пропозицією проводити мовні іспити. До неї треба додати:

листа-обґрунтування із характеристикою матеріально-технічного забезпечення;

список претендентів на виконання функцій екзаменатора Комісії та інструктора.

Складання іспиту на рівень володіння мовою: що відомо

Зазначимо, що, згідно з новим законом, посадовці при прийомі на роботу, а також особи, які набувають громадянство України, повинні підтверджувати знання державної мови на іспиті та отримати відповідний сертифікат.

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Водночас фахівці та посадовці, які не беруть участі у конкурсі на посаду, а продовжують виконувати свої обов’язки, складати іспит не повинні.

Яким є іспит на рівень володіння української мови:

"Культура мови" та "Читання" – це тести по 24 та 20 завдань відповідно. Учасникам тестування необхідно буде виконати завдання, які перевіряють вміння застосовувати українську мову в умовах службової комунікації.

"Письмо" (завдання відкритого типу). Претенденти на посаду держслужбовця повинні будуть прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми. Створений текст має містити щонайменше 100 слів.

"Мова" (два завдання відкритого типу). Претендент матиме можливість показати вміння спілкуватися на різні теми, не прив’язані до вузького професійного спрямування. Це буде монолог та діалог учасника. Тривалість не перевищуватиме 20 хвилин.

Класифікація рівнів володіння державною мовою та перелік посадовців, хто має складати іспит, – читайте за посиланням.