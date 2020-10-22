Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запевняє, що іспит на володіння державною мовою повинні складати всі українці – від учня до президента.

Тарас Кремінь вважає це нормальною демократичною практикою. Про це він сказав в інтерв’ю виданню УНІАН.

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За словами Тараса Кременя, це варто зробити всім, якщо ми хочемо називатися цивілізованою країною.

Чиновники мають продемонструвати, що вони дотримуються чинного законодавства, в тому числі мовного закону,

– зазначив мовний омбудсмен.

Тарас Кремінь додає, що якщо рівень володіння державною мовою у посадовця не відповідатиме стандартам, то його треба звільняти.

Зазначимо, що у липні 2021 року набуде чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до якого запроваджується обов’язкове складання іспиту на рівень володіння державною мовою для певних категорій громадян.

"Щоб мовний закон розвивався і українська мова заповнила лакуни нашого життя, потрібна відповідна державна програма, а також її підтримка. Від стану розвитку української мови залежить ставлення українців до влади, а громадян інших країн – до нашої держави", – підсумував мовний омбудсмен.