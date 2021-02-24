У 2021 році від 100 до 150 тисяч українців повинні будуть підтвердити рівень володіння державною мовою на спеціальному іспиті. Хто має обов'язково його скласти – читайте у матеріалі.

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська запевнила, що іспити будуть здавати в кожному обласному центрі.

До теми Як легко перейти на українську мову: корисні лайфхаки від мовного омбудсмена

Коли проходитиме іспит та яким він буде? За її словами, іспит стартуватиме з 16 липня. Він розрахований на дві години та складається з трьох частин: тестове завдання, написання тексту, а також усна комунікація.

Після складання іспиту можна буде отримати сертифікат, що підтверджує рівень володіння українською мовою. Він діятиме безтерміново.

Хто має складати іспит з української мови? Демська заявила, що іспит мають здавати ті, хто претендує на посаду на державній службі.

Іспит складатимуть тільки ті, хто хоче отримати сертифікат з перспективою, що коли-небудь буде обиратися на конкурс,

– додала вона.

Але нинішнім чиновникам його складати не треба, оскільки закон про мову не має зворотної сили.

Окрім того, вже з квітня 2021 року заплановане запровадження іспиту з української мови для тих осіб, які подають клопотання на набуття громадянства України.

До слова, у 2019 році Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

А з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування в Україні перейшла на українську мову. Це означає, що до відвідувачів та клієнтів мають звертатися лише українською. Виняток – люди сама попросить звертатися іншою мовою. Як захистити своє право на обслуговування українською – читайте за цим посиланням.



Що робити, якщо вас не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу