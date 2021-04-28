Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що вже з липня всі держслужбовці мали б почати складати іспит з української мови.

Важливо Як виглядає іспит на рівень володіння українською мовою: оприлюднили зразок роботи

Але тут є проблема. За його словами, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь не впевнений, що вони встигнуть підготуватися, бо до підготовки залучено багато відповідальних інституцій, зокрема, МОН.

І якщо відповідальні відомства не встигнуть підготувати належні умови для проходження іспиту, то у липні заблокуються всі конкурси на державну службу.

Тут є реальні підстави для відтермінування цієї норми, наприклад, на 1 січня 2022 року. Це, можливо, доведеться зробити, а може й ні,

– додав Потураєв.

Додамо, що із 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати його можна за результатами спеціального іспиту.

Яким буде іспит на володіння державною мовою

Іспит на рівень володіння державною мовою складатиметься з чотирьох частин:

Культура мови,

Читання,

Письмо,

Говоріння.

Цікаво, що усна частина іспиту відбуватиметься у форматі бесіди між екзаменатором і претендентом в режимі онлайн. І вона записуватиметься на відео.

Скільки часу займатиме іспит? Весь іспит триватиме 2 години. Час на виконання кожної частини розподілений пропорційно.

Хто буде складати цей іспит в першу чергу? Першими виявлять бажання складати іспит посадовці, які подаватимуться на державні посади у 2021 році.

Але зазначимо, що ті особи, які зараз перебувають на державних посадах, не зобов’язані підтверджувати свій рівень української сертифікатом.