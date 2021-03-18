Нацкомісія зі стандартів державної мови оприлюднила зразок іспиту на рівень володіння українською мовою, який повинні складати чиновники, які хочуть зайняти певні державні посади. Як виглядає цей іспит – дивіться у матеріалі.

Яким буде іспит на рівень володіння державною мовою

Іспит складається з двох блоків – письмового й усного. Так, завдання письмового блоку передбачають виконання таких частин роботи: “Культура мови”, “Читання” та “Письмо”.

До теми Іспит на рівень володіння українською мовою: хто має складати та яким він буде – деталі

Частини "Культура мови" і "Читання"

Зазначимо, що роботи "Культура мови" містить 24 тестові завдання, а "Читання" містить 20 тестових завдань.

Претендентам пропонуватимуть виконати тестові завдання, які перевіряють:

уміння застосовувати українську мову в умовах службової комунікації;

дотримуватися норм української літературної мови;

використовувати мовні стратегії для реалізації комунікативних намірів;

розуміти зміст і деталі прочитаного тексту, критично осмислювати прочитане.

Частина "Письмо"

Натомість у частині “Письмо” потрібно буде виконувати одне завдання відкритого типу. Для цього необхідно прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми.

Створений текст має містити не менше ніж 100 слів. Цю частину іспиту перевірятиме екзаменатор.

Частина "Говоріння"

Під час цієї частини іспиту претендент матиме можливість показати вміння спілкуватися на різні теми, не прив’язані до вузького професійного спрямування.

Тривалість усної частини іспиту, яка складатиметься із монологу претендента та діалогу претендента з екзаменатором, не перевищуватиме 20 хвилин.

Додамо, що в межах відповідної теми претендент може торкатися питань зі сфери власних професійних зацікавлень, однак оцінюватимуть насамперед:

логічність,

послідовність,

лексичну й граматичну правильність мовлення,

здатність підтримувати чи починати розмову,

уміння висловлювати свої уподобання, переконувати, дискутувати тощо.

Зразок іспиту на рівень володіння української мови

Загальний час для виконання роботи орієнтовно складатиме 120 хвилин.

Як виглядає іспит: фото (натисніть на фото для збільшення розміру)

Ознайомитися з повним зразком роботи можна за посиланням.