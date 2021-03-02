У 2019 році Верховна Рада нарешті ухвалила закон про функціонування української мови як державної. Тому тепер вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер в Україні. І вже цього року деякі чиновники складатимуть іспит з володіння державною мовою.

Очільниця Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська наголосила, що з 16 липня 2021 року Комісія розпочне іспитування на рівень володіння державною мовою для чиновників, які хочуть зайняти певні посади.

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Хто буде складати іспит з української мови в першу чергу

З 16 липня 2021 року українці, які повинні володіти українською мовою і використовувати її під час роботи, повинні отримати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Це можна зробити після складання спеціального іспиту.

Першими виявлять бажання складати іспит посадовці, які подаватимуться на конкурсні посади. Проте ті особи, які зараз перебувають на державних посадах, не зобов’язані підтверджувати свій рівень української сертифікатом, тому що закон не має зворотної дії,

– наголосила Демська.

Яким буде іспит

З приходом пандемії вирішили проводити іспит за допомогою комп’ютерних технологій.

"Ми розробили концепцію програмного забезпечення, яка охоплює всю процедуру – від моменту, коли людина вирішила, що вона хоче складати іспит, і до видачі сертифікату", – розповіла експертка.

Так, під час реєстрації на іспит претенденти будуть створювати особисті кабінети, де буде зазначено місце, дату і час проведення іспиту, а також уся необхідна інформація.

Іспит на рівень володіння державною мовою складатиметься з чотирьох частин:

Культура мови,

Читання,

Письмо,

Говоріння.

Скільки часу займатиме іспит? Весь іспит триватиме 2 години. Час на виконання кожної частини розподілений пропорційно.

Так, частини "Культура мови" і "Читання" міститимуть тестові завдання різного типу, які перевіряють вміння кандидата розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту, критично осмислювати прочитане тощо.

Натомість частини "Письмо" і "Говоріння" перевірятимуть вміння претендента створювати письмові та усні повідомлення відповідно до мети спілкування.

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Демська зазначила, що жодна частина іспиту не передбачає тестування правил чи презентації парадигм.

Цікаво, що усна частина іспиту відбуватиметься у форматі бесіди між екзаменатором і претендентом в режимі онлайн. Ця частина іспиту записуватиметься на відео.

З результатами можна буде ознайомитися в особистому кабінеті.

За словами експертки, мета іспиту – визначити рівень мовних, мовленнєвих та комунікативних умінь, навичок і компетентностей осіб.

Усна частина іспиту має також засвідчити вміння претендента спілкуватися на різні теми з офіційної сфери. Оцінюватиметься насамперед логічність, послідовність, правильність мовлення, здатність підтримувати чи починати розмову тощо,

– зазначила Демська.

Підготовка до іспиту і перевірка

Як відбувається перевірка іспиту? Відомо, що тестову частину перевірятиме програма. Письмовий текст перевіряє один екзаменатор, а відеозапис з усним мовленням перевірятимуть ще два екзаменатори.

Зокрема, є перелік критеріїв, за якими відбувається перевірка тексту. Кожен з тих критеріїв має відмітку – достатньо, добре, відмінно. Після перевірки екзаменатор буде надсилати роботу в апарат Комісії.

"Ми зосереджені на тому, щоби з’ясувати, наскільки якісно людина використовує на практиці ті знання, які вона здобула в школі чи житті. Тобто, не що вона знає, а як вона вміє", – наголосила Демська.



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На що впливатиме рівень володіння мовою? Наразі головне – засвідчити, як саме людина володіє державною мовою. А вже після цього роботодавець буде визначати, який рівень йому необхідний.

Чи проводитимуться підготовчі курси перед складанням іспиту? Нацкомісія розробить вимоги до іспиту, які будуть заздалегідь оприлюднені.

Також спробують зробити тренувальні тести, які будуть у вільному доступі. Але курсів загалом Комісія проводити не може, за законом.