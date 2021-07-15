Дати реєстрації та іспитів на рівень володіння державною мовою

Голова Нацкомісії України зі стандартів державної мови Орися Демська розповіла, що 16 липня розпочинається реєстрація для складання іспиту на рівень володіння українською мовою.

До теми КСУ визнав конституційним закон про мову

Коли відбудеться іспит? Перший іспит стартує 19 липня о 9:30.

Далі протягом перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три екзаменаційних сесії:

з 9:30 до 11:30,

з 12:30 до 14:30,

з 15:30 до 17:30.

А все через те, що очікують багато людей, які зараз йдуть на конкурси на різні посади.

За словами Демської, перші тижні будуть показовими з точки зору кількості заявок, кандидатів, екзаменаторів та локацій.

Ми зробимо аналіз процесу екзаменування, роботи системи та екзаменаторів. Якщо кількість претендентів буде значною, то ми збережемо частотність проведення сесій на щоденній основі на більш тривалий період,

– додала вона.

Як проходитиме іспит? На входах до приміщень інструктори ідентифікуватимуть зареєстрованих учасників тестування, а в самих аудиторіях буде відеоспостереження.

Претенденти складатимуть іспит на комп’ютерах і усно з екзаменатором. Частина “Говоріння” відбуватиметься через відеодзвінок, який будуть записувати.

Де буде проходити іспит? На сьогодні екзаменаційні майданчики облаштовано в Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві та Рубіжному Луганської області.

Зазначимо, що перевіряти роботи і встановлювати рівень володіння державною мовою будуть 15 календарних днів. "Думаю, що перші сертифікати ми видамо якомога швидше", – спрогнозувала голова Нацкомісії.

Сертифікат на рівень володіння державною мовою може анулювати суд

Орися Демська заявляє, що підставами для звернення до суду для анулювання державного сертифікату можуть бути порушення, які зафіксовані під час складання іспиту.

Відповідно, якщо ми, переглядаючи якесь відео, будемо бачити, що вони протиправні, то очевидно, що Комісія буде подавати в суд. Це повинно бути правовою процесом, а не каральним,

– каже вона.

Кому потрібно складати цей іспит

Іспит із визначення рівня володіння державною мовою обов’язковий для осіб, які зобов'язані знати її і застосовувати під час виконання службових обов'язків.

Насамперед це стосується потенційних публічних діячів, державних службовців, співробітників Нацполіції, прокурорів, суддів, керівників закладів освіти й науковців та педагогів.

Водночас ті, хто вже працюють на цих посадах і не претендують на нові, складати іспит не зобов’язані. Адже закон не має зворотної дії.

Читайте також Іспит на рівень володіння українською мовою: хто має складати та яким він буде – деталі

Голова Нацкомісії також уточнила, що зареєструватися і скласти такий іспит можуть усі охочі, а не тільки коло осіб, яке зобов'язане це робити відповідно до закону.

Так, для громадян України іспит на визначення рівня володіння мовою є безоплатним, а для осіб, які мають намір набути громадянство України, розмір оплати за складання іспиту становить 492 гривні.

За результатами успішного проходження іспиту видається державний сертифікат про рівень володіння мовою першого або другого ступеня, який діє безстроково.

Зареєструватися для складання іспиту на рівень володіння державною мовою можна буде на порталі Нацкомісії за цим посиланням.

Яким буде іспит для держслужбовців

Іспит на рівень володіння державною мовою передбачає чотири частини:

"Культура мови" (24 тестових завдання)

(24 тестових завдання) "Читання" (20 тестових завдань)

Учасникам тестування необхідно буде виконати завдання, які перевіряють вміння застосовувати українську мову в умовах службової комунікації, дотримуватися норм української літературної мови, розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту тощо.

"Письмо" (одне завдання відкритого типу)

Претенденти на посаду держслужбовця повинні будуть прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми. Створений текст має містити щонайменше 100 слів.

"Мова" (два завдання відкритого типу)

Претендент матиме можливість показати вміння спілкуватися на різні теми, не прив’язані до вузького професійного спрямування. Це буде монолог та діалог учасника. Тривалість не перевищуватиме 20 хвилин.

На цьому етапі оцінюватимуть насамперед логічність, послідовність, лексичну й граматичну правильність мовлення, здатність підтримувати чи починати розмову, уміння висловлювати свої уподобання, переконувати, дискутувати тощо.

Як виглядає іспит на рівень володіння українською мовою – зразок роботи можна переглянути за посиланням.

Всі чотири частини іспиту рівноважні, результат за кожну становитиме 25% від загальної кількості балів. Орієнтовний час проходження іспиту – 120 хвилин.

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник тестування з української мови для держслужбовців, правильно виконавши всі завдання іспиту, – 162.