Вчителі-чоловіки та студенти-хлопці країни прийшли на уроки у спідницях на знак солідарності з хлопчиком. Викладачі почали протест #LaRopaNoTieneGenero ("Одяг не має статі) проти гендерних стереотипів.

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Видання повідомило, що цей рух розпочався після вчинку вчителя математики Хосе Піньяса, який одягнув спідницю на підтримку 15-річного учня Мікеля Гомеса.

Адже школяра пів року тому вигнали зі школи та змусили звернутися до психолога через те, що він одягнув спідницю для пропаганди гендерної рівності.

Так, відео, на якому Мікель Гомес описував цей випадок переглянули понад 2,1 мільйона разів у Тіктоці.



Вчитель, який розпочав протест додав, що 20 років тому він також зазнавав переслідувань та образ через свою сексуальну орієнтацію.

Багато вчителів дивилися на це байдуже. Але я хочу долучитися до справи Мікеля, якого виключили та відправили до психолога за те, що він ходив на уроки в спідниці,

– сказав педагог.

Приклад Піньяса вирішили повторити ще двоє вчителів однієї із початкових шкіл – Мануель Ортега та Борха Велукес. Вони оголосили травень "місяцем, коли вони щоденно носять спідниці" і прийняли таке рішення після того, як один із їхніх учнів зазнав булінгу через гомофобію.

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Водночас учні з інших шкіл в Іспанії майже пів року вирішили ходили на уроки у спідницях, щоб сформувати "загальнонаціональний рух за толерантність". Згодом у деяких школах країни почали викладати курс із гендерної рівності.

До слова, в Украні президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє чоловікам брати декретну відпустку. Раніше на законодавчому рівні це право було закріплене за матір'ю.