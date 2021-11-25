Таку помилку допустили у підручнику "Соціальні науки" для 6 класу середньої школи. Книжку випустило видавництво "Edelvives".

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Посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до Міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки.

Просять відкликати весь наклад підручників

У посольстві України в Іспанії порушили питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів. Просять, аби Міносвіти надалі не допускало схвалення таких підручників.

Дипломати звернулись й до українців, аби ті не обмежувались публікаціями у соціальних мережах щодо таких "знахідок".

"Колективні звернення до видавництв, на кшталт "Edelvives", та державних установ роблять свою справу", – підсумували у посольстві.

Зверніть увагу! Останнім часом таких помилок побільшало. Наприклад, у липні було одразу 2 таких скандали. В україномовній версії загальнодоступної онлайн-енциклопедії Вікіпедія помітили карту Росії з українським Кримом. А в інстаграмі на сторінці, яка позиціює себе як офіційне представництво JBL – карту України без Криму й Донбасу.

Текст поста Посольства України в Іспанії:

Щиро дякуємо нашим співвітчизникам, зокрема, панові Bogdan Dovgan, за пильність та небайдужість у справі обстоювання національних інтересів.

У зв'язку з інформацією, що стала відомою Посольству України в Іспанії, Посол Sergiy Pogoreltsev невідкладно звернувся до Міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва "Edelvives" стосовно приналежності Кримського півострова РФ.

Було порушене питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії, а також висловлене прохання не допускати в подальшому схвалення цим Міністерством таких підручників для закладів освіти Іспанії. Звертаємося до наших співвітчизників не обмежуватися публікаціями у соціальних мережах, які охоплюють лише український сегмент, щодо виявлених фактів дезінформації. Колективні звернення до видавництв, на кшталт "Edelvives", та державних установ роблять свою справу.

Разом переможемо!