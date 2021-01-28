Ісаєнко проти Шкарлета: суд визнав незаконним рішення МОН про звільнення ректора НАУ

Шевченківський районний суд Києва розглянув чергову апеляцію Володимира Ісаєнка щодо незаконності його звільнення з посади ректора Національного авіаційного університету.
Джерело: 24 канал
Прийняли рішення скасувати звільнення Володимира Ісаєнка та визнати його незаконним. Тим часом у виші все ж проходять вибори нового керівника.
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Кадрова комісія МОН виявила причетність Ісаєнка до корупційних схем та шахрайства в зарахуванні іноземних студентів до вишу. Керівника звинувачували у неспроможності управління НАУ та загостренні безлічі побутових проблем в університеті.
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Крім цього, його підозрювали у фальсифікації виборів на посаду.
Володимир Ісаєнко всі звинувачення відкидає і називає нове керівництво самозванцями та крадіями. Він вважає, що рішення звільнити його з посади ректора – лише спроба реваншу.
Сьогодні проходять вибори без вибору, адже всі кандидати на посаду ректора НАУ – це команда пана Луцького (того, що кум Табачника),
– розповідає Володимир Ісаєнко на своїй сторінці у Фейсбук.
В четвер, 28 січня, Володимир Ісаєнко спробував особисто прийти до міністра Сергія Шкарлета та вказати на рішення суду щодо його поновлення на посаду ректора НАУ. Міністра в той час не було в приміщенні МОН, тому Ісаєнко з командою продовжують чекати в лобі міністерства.
Володимир Ісаєнко прийшов до МОН