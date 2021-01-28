Шевченківський районний суд Києва розглянув чергову апеляцію Володимира Ісаєнка щодо незаконності його звільнення з посади ректора Національного авіаційного університету.

Джерело: 24 канал

Прийняли рішення скасувати звільнення Володимира Ісаєнка та визнати його незаконним. Тим часом у виші все ж проходять вибори нового керівника.

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Що відомо про звільнення Володимира Ісаєнка

7 жовтня 2020 року кадрова комісія Міністерства освіти і науки України підписала рішення про звільнення ректора з посади.

На той час Володимир Ісаєнко перебував на лікарняному в самоізоляції.

15 жовтня відбулося засідання наглядової ради НАУ, де вислухали позицію міністра Сергія Шкарлета. Звільнення Ісаєнка підтримали одностайно.

22 жовтня виконувачем обов'язків ректора став Рімвідас Хращевський, який звинувачував ексректора в корупції та некомпетентності.

5 листопада виконувач обов'язків поновив на посаді проректора вишу Максима Луцького – ексрегіонала та кума ексміністра освіти Дмитра Табачника.

27 січня 2021 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав звільнення Ісаєнка з посади незаконним, а його поновлення мало відбутися негайно.

28 січня, всупереч рішенню суду, в університеті все одно провели вибори нового ректора Національного авіаційного університету.

Чому Володимира Ісаєнка звільнили з посади

Кадрова комісія МОН виявила причетність Ісаєнка до корупційних схем та шахрайства в зарахуванні іноземних студентів до вишу. Керівника звинувачували у неспроможності управління НАУ та загостренні безлічі побутових проблем в університеті.

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Крім цього, його підозрювали у фальсифікації виборів на посаду.

Володимир Ісаєнко всі звинувачення відкидає і називає нове керівництво самозванцями та крадіями. Він вважає, що рішення звільнити його з посади ректора – лише спроба реваншу.

Сьогодні проходять вибори без вибору, адже всі кандидати на посаду ректора НАУ – це команда пана Луцького (того, що кум Табачника),

– розповідає Володимир Ісаєнко на своїй сторінці у Фейсбук.

В четвер, 28 січня, Володимир Ісаєнко спробував особисто прийти до міністра Сергія Шкарлета та вказати на рішення суду щодо його поновлення на посаду ректора НАУ. Міністра в той час не було в приміщенні МОН, тому Ісаєнко з командою продовжують чекати в лобі міністерства.

Володимир Ісаєнко прийшов до МОН