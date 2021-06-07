Все більше українців цікавляться інвестиціями на фондових ринках, і без високого рівня фінансової грамоти ставати учасником глобального грошового майданчику не варто. Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала найважливіші моменти, які потрібно знати кожному інвестору перед виходом на біржу.

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Фінансова грамотність сьогодні

Хоча сприйняття терміну фінансової грамотності може бути дещо неоднозначним, оскільки його розуміння постійно набуває нових значень, його все ж можна узагальнити одним реченням.

Фінансова грамотність у сучасному світі – це вміння розуміти та використовувати грошові інструменти, управляти особистими та бізнес-фінансами, складати бюджет, приймати правильні грошові рішення та ефективно інвестувати капітал, розуміти ризики та уникати різноманітних шахрайських чи фінансових пасток.

Фінансова грамотність – важливий аспект повсякденного життя та навичка, яка потрібна не лише великим бізнесменам чи трейдерам. Можливість збалансувати сімейний бюджет, профінансувати власну освіту, подбати про достатнє пенсійне забезпечення у майбутньому чи придбати житло – все це входить у категорію фінансових знань та навичок.

Значення фінансової грамотності у сучасному світі / Фото Pexels

Грамотні інвестиції на фондовому ринку

Для інвесторів фінансова грамотність є обов'язковим та найголовнішим аспектом, який напряму впливає на грошовий успіх. Для досвідчених учасників фондових ринків не секрет, що вміння орієнтуватись на біржах – це складна навичка, яку необхідно постійно вдосконалювати, аналізуючи глобальну ситуацію.

Для тих, хто наважується вийти на біржу без попередньої підготовки, цей досвід може стати дуже негативним, і в непоодиноких випадках фатальним – коли люди через необдумані грошові вкладення втрачають статки, зароблені протягом всього життя, та банкрутують.

Заглибимось у передову на сьогодні можливість інвестицій на фондовому ринку – денний трейдинг.

Довідка. Денний трейдинг – здійснення великих обсягів торгів різних категорій з метою отримання прибутку від коливань внутрішньоденної ринкової ціни. Дохід отримується шляхом тимчасової неефективності попиту та пропозиції, спричиненої купівлею та продажем активів.

Згідно з правилами такого виду торгівлі на біржі, трейдери повинні мати мінімальний капітал у розмірі 25 000 доларів США на своєму інвестиційному рахунку, який дозволяє здійснити від чотирьох фінансових угод на ринку щодня.

Якщо сума на рахунку опуститься нижче мінімального значення, трейдерам буде заборонено займатись денною торгівлею, допоки мінімальна сума не буде відновлена шляхом повторної інвестиції.

Без необхідних фінансових знань та навичок, як мінімум, накопичити 25 000 доларів українцю – це вже непросте завдання. Окрім цього, без досвіду та належної підготовки, цю ж суму можна легко втратити вже у перший день торгівлі на біржі.

Який капітал потрібен для інвестицій на біржі / Фото Unsplash

Поради інвесторам-початківцям

Для того, щоб ваш перший досвід торгівлі на фондовому ринку не був провальним, експерти наполягають на трьох простих методах підвищення рівня фінансової грамотності. Звернути увагу на них необхідно до того, як ви станете фактичним інвестором на біржі.

Займіться самоосвітою

Для цього у вільному доступі існує незліченна кількість ресурсів, починаючи від книг, написаних провідними експертами, і закінчуючи подкастами, у яких досвідчені трейдери розповідають про найкращі способи біржевих інвестицій.

Не полінуйтесь витратити якомога більше часу на вивчення усіх аспектів перед своєю першою інвестицією. Фондовий ринок нещадний до імпульсивних та непідготовлених трейдерів-початківців.

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Навчайтесь у найкращих

Ви повинні бути готовими доєднатись до цілої світової спільноти трейдерів. Необхідно шукати людей, зокрема і співвітчизників, які вже пройшли шлях до успіху, та дізнаватись від них, як їм це вдалось.

Хоча на багатьох вебсайтах є безліч загальної інформації, живий контакт, досвід та помилки інших учасників фондового ринку – ваше головне джерело знань та можливість отримати відповіді на конкретні питання.

Спілкуйтесь із досвідченими трейдерами / Фото Unsplash

Визначте цілі

Одним із найголовніших аспектів фінансової грамотності є вміння планувати та визначати цілі. Задумайтесь, для чого вам потрібно інвестувати, якої фінансової мети ви хочете досягти та протягом якого проміжку часу.

Незалежно від того, яким буде ваше особисте становище на біржі, планування та розуміння поставленої мети дозволить не опускати рук навіть у найнепередбачуваніших ситуаціях.

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