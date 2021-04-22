Інвестиції та фондовий ринок: 7 найкращих подкастів про гроші

Управління фінансами, трейдинг та розуміння фондового ринку можуть бути складними темами для тих, хто не має великого досвіду. У мережі активно розвиваються подкасти, де кожен може почерпнути для себе корисну інформацію.

Подкасти на тему грошей об'єднують реальних людей та експертів з усього світу. Можна почати з аудіо про те, як ефективно заощаджувати кошти, або ж заглибитися у складніші теми, зокрема про інвестиції у криптовалюту.

Цікаво Фінансова грамотність підприємця: 5 корисних освітніх платформ

We Study Billionaires

Спікери: Стіг Бродерсон і Трей Локербі

Доступ: Apple Podcasts

Ведучі подкасту беруть інтерв'ю та вивчають відомих світових мільярдерів, розповідають слухачам про правильне інвестування та торги на фондовому ринку.

The Peter Schiff Show

Спікер: Пітер Шифф

Доступ: Apple Podcasts

Економіст та фінансовий брокер Пітер Шифф присвячує своє шоу щотижневому аналізу економічних новин та неупередженому висвітленню фінансових проблем у США та світі.

The Investing for Beginners

Спікери: Ендрю Сатер та Дейв Аерн

Доступ: Apple Podcasts

Цей подкаст відповідає своїй назві, тобто вчить початківців інвестувати. Юні інвестори часто плутаються у термінології, тому спікери намагаються пояснити їх простими словами та дають кілька порад своїм слухачам щодо перших грошових вкладів.

До теми Перші інвестиції: як почати примножувати власні статки

Snacks Daily

Спікери: Джек Крамер та Нік Мартелл

Доступ: Spotify

Ведучі оглядають безліч фінансових новин світу протягом 15 – 20 хвилин щодня. Майже у кожному випуску спікери розповідають історії успіху відомих та не дуже бізнесменів.

Bigger Pockets Real Estate Podcast

Спікери: Брендон Тернер, Девід Грін та Джошуа Доркін

Доступ: Spotify

Спікери розповідають слухачам у вигляді невимушеної бесіди про світ інвестицій та нерухомості. Ведучі зазначають, що не навчать швидко розбагатіти, натомість запропонують реальні фінансові стратегії, які кожен зможе застосувати у реальному житті.

Invest Like the Best

Спікер: Патрік О'Шонессі

Доступ: Apple Podcast

Ведучий розповідає про актуальні теми, зокрема блокчейн, технології електронної комерції та веде філософські дискусії щодо впливу суспільства на гроші. Патрік вивчає ідеї, методи та історії людей, які допоможуть краще інвестувати ваші час та гроші.

Цікаво Політики та поліціянти: хто з українців вкладає у криптовалюту найбільше

Mad Money

Спікер: Джим Крамер

Доступ: Spotify

Фінансовий експерт Джим Крамер називає себе особистим гідом слухачів по джунглях Волл-стріт. Він розповідає про інвестиції, фондовий ринок, робить прогнози щодо підвищення та зниження цін акцій окремих компаній на Нью-Йоркській біржі.