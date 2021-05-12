Згідно із задумом розробників, програма буде корисною для школярів віком від 6 до 16 років. Саме в цей час, на думку експертів, діти повинні робити перші кроки в активному управлінні грошима.

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Функції додатку BusyKid

Накопичення кишенькових грошей у дитячі скарбнички вже відходить у минуле. З додатком BusyKid школярі можуть отримувати фінансові винагороди за виконання хатніх обов'язків одразу на власний банківський рахунок.

Аккаунт дитини напряму зв'язаний з аккаунтами її батьків, що дозволяє дорослим контролювати грошові надходження, інвестиції та витрати малечі.

Гроші – це вже не монетки, які дзвенять у "свинці" десь на комоді. Сьогодні це цифри на екранах смартфонів, якими діти вільно вміють користуватися,

– розповідає співзасновник BusyKid Грег Мурсет.

Окрім звичайного накопичення грошей, діти можуть інвестувати власні кошти в акції та облігації реальних компаній, зокрема у такі популярні серед підлітків корпорації, як Nike, Pepsi чи Netflix.

Також є можливість відправити зароблене на благодійність, зокрема в організацію Червоного Хреста Америки.

Додаток можна безкоштовно завантажити на пристрої з операційними системами IOS та Android, однак щорічна плата за використання банківського рахунку складає 20 доларів, що в США є звичною практикою фінансових послуг.

Діти можуть надсилати гроші на благодійність з додатком BusyKid | Скриншот App Store