Книга, яку можна грати: інтерактивний "Магічний Кобзар" допоможе підготуватись до ЗНО

В Україні за підтримки Українського культурного фонду реалізовують всеукраїнський освітній проєкт "Інтерактивна книга". Він поєднує в собі навчальну та ігрову сфери.

Книга "Магічний Кобзар" працює за допомогою онлайн-платформи. Співавторка ідеї та керівниця проєкту Надія Грачова розповіла, що у книзі є багато механічних та електронних компонентів.

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Чому проєкт унікальний

За словами Грачової, автори ідеї розраховували, що така книга буде цікавою для старшокласників. Як вона зауважила, через це туди намагалися максимально внести шкільну програму за 9 – 11 класи.

Керівниця проєкту зауважила, що усі запитання пов'язані із ЗНО з української мови та літератури.



Елемент "Магічного Кобзаря" / Скриншот з відео 24 каналу

Як користуватися книгою

За словами Грачової, найкраще буде, якщо команда складатиметься не більше ніж з 3 учасників. Кожен з них буде мати свою картку.

Хтось обирає, наприклад, Мавку, хтось Максима Беркута. Там є така відповідна фігурка – ми перекладаємо на книжку і ці слова об'єднуються в одне речення,

– розповіла співавторка ідеї.

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Керівниця проєкту зауважила, що дітям потрібно буде відповісти на запитання. З певних слів вони складатимуть речення і вводитимуть їх в онлайн-частину.

"Ми маємо відповісти на запитання, що за вірш написала Леся Українка. Книга починає бути інтерактивною тоді, коли ви бачите певні загадки на відповідному етапі", – розповіла вона.

Грачова поділилась, що однією з її найулюбленіших загадок є те, що діти побачать в "криниці", яка проілюстрована в книзі "Магічний Кобзар". Як вона зазначила, коли діти рухатимуть "черепашкою", то будуть бачити майбутнє.



"Криниця", проілюстрована у книжці / Скриншот з відео 24 каналу

Наразі виготовили лише обмежену кількість примірників "Магічного Кобзаря" – лише 100 книг. Втім, як зауважила Грачова, проєкт будуть розширювати та адаптовувати під інші шкільні предмети.

Керівниця проєкту Надія Грачова розповіла про "Магічний Кобзар": дивіться відео