Що таке інтегроване навчання та які предмети варто об’єднувати у школах

Інтегроване навчання класно сприймається учнями у школі, адже тоді знання діти отримують через загальну картину та отримують життєвий досвід. Як правильно інтегрувати предмети у школах – читайте у матеріалі.

За словами експертів, інтеграція – не просто поєднання різних частин, це взаємодія, вплив одне на одного та взаємозбагачення елементів.

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Як успішно поєднати різні предмети

Урок інтегрованого курсу, наприклад, з української мови та літератури, це не просто 25 хвилин вивчення твору, а потім 20 хвилин — диктант або розбір речень із того самого твору. Тут насправді є багато варіантів.

Наприклад, для 5 класу урок може бути такий: скласти опис домашнього улюбленця, а потім створити про нього казку. Так:

з мови – учень вивчить тип мовлення (опис), повторить інші стилі мовлення,

а з літератури – глибше знайомиться із жанром казки, епітетами, порівняннями.

А якщо відбудеться інтеграція ще й з образотворчим мистецтвом, то домашнім завданням буде намалювати цього друга.

Ще один приклад, як знання з окремих шкільних дисциплін формуються в корисну навичку.

Дев’ятикласники вивчають на уроках української мови офіційно-діловий стиль мовлення і ставляться до дуже поверхнево. Проте на інтегрованому уроці з інформатики діти можуть створити сучасне резюме: заповнити всі розділи, завантажити фото, візуально оформити це в комп’ютерній програмі.

А ще обговорити помилки під час складання резюме, лайфхаки для співбесіди та пограти в рольову гру "Співбесіда". Саме таке заняття залишиться в їхній пам’яті та допоможе під час пошуків роботи.

Інтегровані курси обирає школа

Чинні стандарти початкової та базової освіти НУШ передбачають, окрім предметного, також інтегроване навчання. Кожна освітня галузь може бути представлена одним предметом, кількома чи інтегрованим курсом.

Наприклад, математику в одні дні тижня учні вчитимуть окремо, а в інші — у рамках курсу “Я пізнаю світ”.

Переваги інтегрованого навчання для учнів:

чіткіше розуміння мети кожного предмета в різних контекстах;

глибше розуміння будь-якої теми, завдяки її дослідженню через кілька точок зору;

краще усвідомлення комплексного підходу, через який предмети, навички, ідеї та різні точки зору пов’язані з реальним світом;

вдосконалення навичок системного мислення.

Одна тема – на тиждень чи місяць

Інтеграція може відбуватися по-різному. Так, можуть бути просто інтегровані уроки (окремі заняття), інтегровані курси, які вивчають протягом усього навчального року, проведення тематичних днів, тижнів тощо.

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Якщо інтеграція відбувається на основі змісту шкільних дисциплін навколо однієї теми, то це має бути тематичний підхід. Наприклад, ось як проходить тематичний тиждень "Професії" у першому класі НУШ:

діти записують назви професій та дізнаються про них геть усе,

вчаться читати короткі тексти про різних спеціалістів;

демонструють професійну діяльність під час театралізацій або спортивних ігор;

розв’язують задачі на додавання та віднімання, які стосуються виробництва;

здійснюють різні вимірювання;

розрізняють рукотворні та природні об’єкти;

роблять тематичні саморобки, малюнки;

дізнаються, у чому цінність конкретної професії для громади, та виявляють власні уподобання і захоплення.

До слова, в Україні класні керівники проводять виховні години, екскурсії та ведуть документацію. Що роблять класні керівники за кордоном – у Франції, Німеччини, Польщі та Швейцарії – читайте у матеріалі.