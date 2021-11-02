Будівництво ЖК на території київського авіаційного університету заблокували

Державна інспекція архітектури та містобудування зупинила підготовчі та будівельні роботи житлового комплексу на території Національного авіаційного університету. Там виявили порушення в документації.

Перевірка показала, що проєктна документація житлового комплексу була розроблена з порушеннями законодавства.

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Зокрема, серед встановлених порушень:

наміри забудови не відповідають положенням містобудівної документації;

відсутній розрахунок квартир для викладачів університету, для яких і передбачено будівництво житлових будинків;

в проєкті не передбачено будівництво спортивного комплексу, хоча сама назва об’єкта це передбачає;

недотримана нормативна кількість машиномісць.

У разі неусунення порушень Державна інспекція архітектури та містобудування має право звернутись до суду з позовом про припинення права на виконання будівельних робіт.

Що відомо про будівництво на території університету

На території Національного авіаційного університету на вулиці Гузара планують звести житлові будинки з підземним паркінгом та спортивний комплекс. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.



ЖК на території НАУ у Києві / Скриншот з ЄДЕССБ

Юрист Георгій Могильний вважає, що будівництво на території університету є незаконним, оскільки суперечить Генеральному плану. Про це також написано у виданих в 2014 році Містобудівних умовах та обмеженнях.

Текст публікації Державної інспекції архітектури та містобудування:

ДІАМ завершила позапланову перевірку об’єкта будівництва, замовником якого є Національний авіаційний університет, за адресою просп. Космонавта Комарова, 1 у Києві.

За результатами перевірки встановлено, що проєктна документація була розроблена з порушеннями законодавства у сфері містобудування, державних будівельних норм, стандартів та правил.

Зокрема, серед встановлених порушень такі:

– наміри забудови не відповідають положенням містобудівної документації;

– відсутній розрахунок квартир для викладачів університету, для яких, згідно з містобудівними умовами та обмеженнями і – – – – передбачено будівництво житлових будинків;

– в проекті не передбачено будівництво спортивного комплексу, хоча сама назва об’єкта це передбачає – "Будівництво житлових будинків з підземним паркінгом та спортивного комплексу";

– недотримана нормативна кількість машиномісць для потреб жителів та ін.

Головні інспектори будівельного нагляду ДІАМ склали акт за результатами перевірки, винесли припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт до усунення виявлених порушень, та склали протоколи щодо експертної та проектної організацій.

Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", у разі неусунення порушень, ДІАМ має право звернутись до суду з позовом про припинення права на виконання будівельних робіт.