Служба безпеки України викрила та заблокувала корупційний механізм оформлення у державні та приватні медичні виші іноземних студентів. скільки коштувало таке зарахування – читайте у матеріалі.

Працівники СБУ з'ясували, що організатором був іноземний громадянин, який вже кілька років проживає в Україні. Він діяв у змові з працівниками держпідприємства, яке здійснює супровід навчання іноземних студентів.

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Зловмисники за гроші влаштовували охочих іноземців у навчальні заклади в різних регіонах країни. Оформлення відбувалося навіть без подачі документів і складання іспитів.

Скільки це коштувало? Оплата послуг здійснювалася через підконтрольні організатору комерційні структури. Вартість сягала 3 тисячі доларів за один навчальний рік.

У межах кримінального провадження правоохоронці вже провели низку обшуків у службових приміщеннях державного підприємства та офісах приватних компаній, підконтрольних підозрюваному. Зокрема, вилучили документацію, що підтверджує протиправне зарахування абітурієнтів, а також валюту на понад 6 мільйонів.

Інші випадки корупції в українських вишах:

У Києві поліція розкрила корупційну схему одного з вишів, де головна бухгалтерка протягом 3 років привласнювала гроші, які вносили як оплату за навчання.

Шахрайську схему на Київщині разом зі спільниками організував колишній ректор одного з медичних ВНЗ. Він гарантував студентам успішне складання іспиту та отримання сертифікату, який це підтверджує. А за "послугу" хотів 3 тисячі доларів.