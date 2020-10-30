В Україні готуються до запуску єдиної електронної платформи, за допомогою якої іноземні студенти зможуть дистанційно вступати до українських університетів.

Про розробку платформи поговорили 29 жовтня на засіданні робочої групи під головуванням заступника міністра освіти і науки України Артура Селецького, передає пресслужба МОН.

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За його словами, МОН пропонує розробити на базі електронної платформи три е-кабінети – для іноземного студента-абітурієнта, для закладів освіти, а також для центральних органів виконавчої влади.

"Основне завдання Міносвіти – це швидко у взаємодії з іншими органами виконавчої влади запровадити єдину міжвідомчу електронну платформу, завдяки якій іноземні студенти матимуть можливість вступу до український вишів без корупції", – повідомив Селецький.

Також у МОН планують розробити механізм, щоб коли іноземний абітурієнт подавав заяву, заклад освіти попередньо видавав йому електронне запрошення. Але наразі вирішується питання технічного супроводу та адміністрування платформи.

Крім того, на засіданні запевнили, що сподіваються запустити платформу до кінця 2020 року та запровадити електронну візу для іноземців та осіб без громадянства, які планують навчатися в Україні.

Для чого ця е-платформа? Єдина міжвідомча електронна платформа у сфері набору іноземних студентів забезпечить:

прозорість інформації на всіх етапах;

студенто-орієнтований сервіс;

зручність для усіх суб’єктів платформи;

чесність-звітність усіх суб’єктів платформи;

мінімізація ризиків нелегальної міграції через "студентський канал", оскільки в платформі будуть відображені усі етапи вступу, в’їзду, навчання, виїзду тощо іноземця в Україні.

До слова, раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє навчатися на бюджеті іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні.