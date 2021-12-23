Іноземний студент пропонував хабар 300 доларів за "вивчення української мови"

Громадянин Нігерії пропонував прикордонникам 300 доларів за те, щоб йому дозволили в'їзд на територію України. Чоловік заявив, що хоче поглиблено вивчати українську мову.

Державна прикордонна служба України повідомила, що іноземець прилетів в Одесу 22 грудня зі Стамбула. Чоловік заявив, що бажає поглиблено вивчати мову в одному з одеських ВНЗ.

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Водночас довести мету свого візиту іноземець так і не зміг. Отримавши відмову, чоловік спробував задобрити прикордонників хабарем. Однак зусилля були марними.

"Студента" повернули зворотним рейсом. Згодом у ДПСУ повідомили, що цей чоловік вже вдруге за грудень намагається потрапити в Україну.

Українців спіймали на кордоні з Молдовою

Держприкордонслужба повідомила, що на кордоні з Молдовою спіймали українців. Вони подорожували рейсовим автобусом, який прямував з Одеси до Кишинева.

З собою 28-річний та 29-річний чоловіки везли 154 банки з червоною ікрою.

Свій крам горе-перевізники примотали до тіла поліетиленовою плівкою.

Впіймані чоловіки розповіли, що начебто везуть ікру дідусеві з Молдови.

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