Державна прикордонна служба України повідомила, що іноземець прилетів в Одесу 22 грудня зі Стамбула. Чоловік заявив, що бажає поглиблено вивчати мову в одному з одеських ВНЗ.

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Водночас довести мету свого візиту іноземець так і не зміг. Отримавши відмову, чоловік спробував задобрити прикордонників хабарем. Однак зусилля були марними.

"Студента" повернули зворотним рейсом. Згодом у ДПСУ повідомили, що цей чоловік вже вдруге за грудень намагається потрапити в Україну.

Українців спіймали на кордоні з Молдовою

Держприкордонслужба повідомила, що на кордоні з Молдовою спіймали українців. Вони подорожували рейсовим автобусом, який прямував з Одеси до Кишинева.

З собою 28-річний та 29-річний чоловіки везли 154 банки з червоною ікрою.

Свій крам горе-перевізники примотали до тіла поліетиленовою плівкою.

Впіймані чоловіки розповіли, що начебто везуть ікру дідусеві з Молдови.

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