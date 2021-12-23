Державна прикордонна служба України повідомила, що іноземець прилетів в Одесу 22 грудня зі Стамбула. Чоловік заявив, що бажає поглиблено вивчати мову в одному з одеських ВНЗ.
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Водночас довести мету свого візиту іноземець так і не зміг. Отримавши відмову, чоловік спробував задобрити прикордонників хабарем. Однак зусилля були марними.
"Студента" повернули зворотним рейсом. Згодом у ДПСУ повідомили, що цей чоловік вже вдруге за грудень намагається потрапити в Україну.
Українців спіймали на кордоні з Молдовою
- Держприкордонслужба повідомила, що на кордоні з Молдовою спіймали українців. Вони подорожували рейсовим автобусом, який прямував з Одеси до Кишинева.
- З собою 28-річний та 29-річний чоловіки везли 154 банки з червоною ікрою.
- Свій крам горе-перевізники примотали до тіла поліетиленовою плівкою.
- Впіймані чоловіки розповіли, що начебто везуть ікру дідусеві з Молдови.
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